Desaparecen datos móviles de los celulares y ETECSA ofrece disculpas "incomprensibles"

Las irregularidades del servicio de datos móviles y Nauta Hogar han levantado una ola de críticas en las redes sociales y la estatal ETECSA ofrece justificaciones que nadie acepta, dijeron cubanos consultados por Radio Televisión Martí.

En La Habana del Este, la sindicalista María Elena Mir Marrero, una de las afectadas, dijo que cuando logra conectarse a Internet a través de su teléfono móvil "se va el saldo en unos minutos y no se sabe por qué".

En la red social Twitter, una forista califcó de ladrona a ETECSA.

También la activista Niurka Carmona, residente en Palma Soriano, Santiago de Cuba, pasó por una situación similar el pasado 10 de mayo, día de las madres, cuando el hijo le puso una recarga y "sin darle uso la vio desaparecer".

"Me recargó el celular con 57 horas por la mañana y cuando me conecté a Internet por la tarde ya no tenía saldo", aseguró.

Decidió pedir explicación a ETECSA a través del número 118 establecido para ofrecer información a sus abonados y le dijeron que "eso era incierto, que estaba haciendo propaganda contra la empresa, y le colgaron".

Otro forista expuso en Twitter su insatisfacción: "Compro un paquete de 1GB y en teoría debería tener 1GB más para usar también en 4G y al revisar mi cuenta me encuentro esta sorpresa! Dónde están los otros 600 MB que faltan para uso bajo 4G?"

Daguito Valdés, comentarista deportivo residente en Pinar del Río, tiene servicio Nauta Hogar y, según dijo, "este miércoles desaparecieron más de 100 horas de Internet de su cuenta.

Decidió llamar al 118 y "me dicen que ellos no atienden esos problemas, pero tampoco me saben decir dónde exactamente quejarme". Pasó, todo el día y los datos "no aparecieron".

En su perfil de Facebook escribió que resultaba increíble que "te quiten más de 100 horas (+50 cuc) y no puedas encontrar quién dé una respuesta convincente".

Dijo que fue este jueves cuando lo llamaron para darle una explicación de las horas desaparecidas.

Una funcionaria le dijo "algo que ya otros amigos me habían comentado, que hubo un problema de conversión de saldo-tiempo, es decir, el tiempo que teníamos no era tal tiempo, sino que era más (casi el doble) del que realmente debíamos tener, de acuerdo al saldo que teníamos en nuestras cuentas", explicó.

Según Valdés, le explicaron que en los últimos días se estuvo trabajando en corregir dicho error y es por eso que a la mayoría de nosotros "nos bajó el tiempo casi en el mismo momento, y a muchos aproximadamente la mitad de las horas que nos mostraba el contador".

Detalló que cuando calculó (más o menos) el dinero con el que había recargado y la tarifa actual (0.30 CUC/ hora), comprobó que le habían duplicado las horas, y por esa razón "queda confirmado que hubo un problema".

En su perfil de Facebook recomendó a sus seguidores "que saquen sus propias cuentas".

Aunque ETECSA brindó disculpas en las redes sociales, los clientes no se sienten satisfechos, y no cesan las críticas a la única empresa cubana que brinda servicios de telefonía celular a la población.

