EEUU conmemora Día de Víctimas del Terrorismo sancionando a 14 funcionarios iraníes

La noche de jueves fue la última jornada de la Convención Nacional Demócrata 2020, y al igual que las tres noches anteriores, se realizó la reunión de forma virtual.

Ha sido una convención política sin una multitud rugiente, cañones de confeti, sombreros divertidos, galas o salones; ha sido una reunión solo de nombre y con gran apoyo de la tecnología moderna de la comunicación y los medios sociales.

La maestra de ceremonias fue la actriz Julia Louis-Dreyfus, conocida por su papel en las series "Seinfeld" y más reciente "Veep", en la cual, ella interpretaba el papel de una vicepresidenta justo mientras Biden ocupaba ese cargo en la vida real. Otras tres actrices fueron las presentadoras: Eva Longoria, Tracee Ellis Ross y Kerry Washington.

De nuevo la música fue parte esencial de la noche, donde intervinieron las ahora The Chicks, el grupo de country femenino que antes se llamaba "Dixie Chicks", pero que se cambiaron el nombre en junio pasado para evitar hacer referencia a la demarcación Mason-Dixie, que dividía los estados libres de la esclavitud en el norte y los esclavistas del sur, en plena reflexión sobre el racismo en el país. El rapero Common amenizaba parte de la jornada y volvía de nuevo a actuar el cantautor John Legend.

Joe Biden fue la figura principal de la noche con el discurso de aceptación de la candidatura presidencial en la boleta demócrata para las elecciones de noviembre venidero.

Como parte de la reconciliación interna del partido, intervinieron varios ex rivales de Biden en las primarias demócratas de este año. Los contrincantes de Biden en las primarias, con la notable excepción del latino Julián Castro, alabaron al ex vicepresidente en un vídeo grabado, donde hizo de moderador el senador Cory Booker, de New Jersey, junto a los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, además del excongresista Beto O'Rourke, el empresario Andrew Yang y el exalcalde de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg.

Los demócratas rindieron homenaje al movimiento por los derechos civiles en EE.UU. y a uno de sus líderes, el recién fallecido John Lewis, de la mano de la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms.

Dieron discursos el senador Chris Coons; las senadoras Tammy Baldwin y Tammy Duckworth, y el escritor Jon Meacham. El último discurso, previo a la presentación del ya oficial candidato demócrata, lo hizo el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.

La última parte fue un programa de introducción a Biden, donde hablaron dos de sus hijos, Ashley y Hunter (quien fue parte de la trama del juicio político a Trump a inicios del 2020); y se presentó un vídeo grabado con las nietas del candidato hablando de los gustos por los helados del abuelo y el tiempo que pasan junto con él. No faltó un homenaje al hijo mayor de Biden, Beau, quien murió en 2015 a los 46 años debido a un cáncer de cerebro.

A las 10:49 pm el ex senador y ex vicepresidente tomó el podio para iniciar su discurso, desde Wilmington (Delaware), expresando sus puntos principales de campaña electoral.

Joe Biden hizo, según algunos analistas, el discurso más importante de sus casi 50 años de vida pública, donde presentó su visión para la presidencia de Estados Unidos. Al aceptar, Biden dijo: "Soy un orgulloso demócrata. Y estaré orgulloso de llevar la bandera de nuestro partido a las elecciones generales. Es con gran honor y humildad que acepto esta nominación para ser presidente de los Estados Unidos de América".

Al final del discurso, las dos parejas (Biden y su esposa; Kamala Harris y su esposo) salieron a una improvisada tarima y bajo una inmensa bandera de los Estados Unidos vieron los fuegos artificiales, un elemento obligado en el cierre de las convenciones políticas.

La música de despedida fueron las notas de "I believe that we will win" ("Creo que vamos a triunfar"), tema optimista que lleva décadas cantándose en los estadios de fútbol americano y que fue el canto del equipo de balompié estadounidense en la Copa Mundial en el 2004. Pero el reciente auge de la popularidad de la canción es porque en el pasado mes de abril el cantautor cubanoamericano Pitbull la relanzó de cara a la pandemia. Bajo esa letra y música se puso punto final a la Convención Demócrata 2020.

(Con información de las agencias de prensa AP, Reuters, EFE, Convención Demócrata y redes sociales)