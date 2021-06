Denuncian total insalubridad en hospital La Covadonga, con salas plagadas de cucarachas (VIDEO)

Pacientes sospechosos y positivos al COVID-19 permanecen ingresados en medio de una total insalubridad, en la sala Muñoz del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Salvador Allende, antigua Quinta Covadonga, en La Habana.

Así lo dijo a Radio Martí el activista José Tomás Fernández, quien es positivo a la enfermedad y estuvo allí ​antes de ser trasladado a otra área del hospital.



“Ya pude salir del infierno aquel en que estaba, con trescientas cucarachas arriba de mi cama. No podía dormir. (Estaba en) la sala Muñoz del hospital Salvador Allende”, declaró.

“Según las enfermeras, las salas que están ‘juntico’ una a la otra ahí, están llenas, plagadas de cucarachas de estas ‘americanas’. Llegué a esa sala, y de entrada, cuando llego a la cama […] en pleno día, estaba llena de cucarachas. Todo, donde te dan los alimentos, las mesas, la silla… No podías ni sentarte en ningún lado”.

“Hasta cogí un problema respiratorio también”, agregó Fernández quien asegura que el agua para bañarse estaba muy fría.

"Agua congelada hasta que pude resolver. Reportábamos esto y no pasaba nada”. agregó.

“Ayer por la mañana, el paciente que estaba frente a mí, que entró el día anterior en pésimas condiciones, y no lo mandaron para terapia. Falleció delante de mí, 39 años, y se orinó y botó sangre del suero y bueno, esa sangre estuvo, desde las ocho hasta las seis que yo pude salir de esa sala para otra. No tenían quién limpiara, el orine ahí…si él tenía una cepa mala o algo, yo me hubiera contagiado, o el otro que estaba conmigo”, agregó.

Fernández insiste en que al paciente grave “nunca lo mandaron para terapia. Yo fui el que ‘cogí el carné’, porque tuve que cargarlo (el cadáver) porque era muy grande y fuerte y no podían las enfermeras con él”.

De acuerdo con lo expresado por el activista, al paciente fallecido en ningún momento se le aplicaron los protocolos de reanimación.

“Pero ahí no hubo una reanimación, no hubo nada, porque esa es una sala para sospechosos, no tienen las condiciones con un equipo de reanimación, ni nada, ahí lo que tienen es oxígeno nada más y con el problema de la ‘orina’, reportaron eso, que estaba el charco de ‘orina’ en el medio, llamaron al puesto de mando y no hicieron nada”.

“Los baños, llenos de basura y de todo”, finalizó Fernández.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)