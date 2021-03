Activistas denuncian secuestro de prominente artista cubana Tania Bruguera

La artista y activista cubana Tania Bruguera fue detenida este martes por agentes vestidos de civil, denuncian varios activistas y allegados que han calificado la acción como un secuestro.

Se han movilizado inmediatamente en las redes sociales para denunciar que se trata de una operación de la Seguridad del Estado contra la artista, muchas veces señalada por el oficialismo como líder de las protestas de artistas que se han dado en Cuba en los últimos meses.

"Cuatros personas de civil han metido en un carro a Tania Bruguera. A dónde y por qué la llevan no sabemos. Eso que ellos llaman eufemísticamente conducir, es a las claras secuestrar. ¿A quién y dónde voy a preguntar dónde está Tania Bruguera? ¿A la policía? ¿Recibirán la denuncia de que personas vestidas de civil la han llevado a paradero desconocido? ¿Recogerán la placa de carro, la buscarán? No voy a quedarme a merced de la impunidad y el desprecio con que tratan a los ciudadanos. Somos conscientes de nuestros derechos y los vamos a defender", denunció en redes sociales la historiadora de Arte y activista del 27N, Carolina Barrero.

"Tania Bruguera fue llevada por cuatro hombres de civil en plena calle mientras resolvía unas gestiones. Son secuestros! Como llamarlos si no. Varios días de prisiones domiciliarias para muchos activistas en Cuba. Y nadie se pronuncia", escribió por su parte la curadora Anamely Ramos del Movimiento San Isidro.

La periodista de Cubanet María Matienzo divulgó en sus redes el mensaje: "Secuestraron a Tania Bruguera en plena calle".

La actriz Juliana Rabelo dijo que estaba en la calle con Bruguera cuando apareció un auto blanco de placa particular, con dos mujeres y tres hombres que montaron a la artista en el carro.

"¿Alguien me puede decir qué se hace en estos casos? ¿Qué derecho asiste a Tania como individuo o a mí como testigo?", preguntó la actriz.

La artista y activista del 27N, Camila Lobón escribió: "Ustedes disponen de los cuerpos, sin leyes, sin razones, solo porque pueden. Así operan los tiranos. No dejan a Tania Bruguera, como a tantos otros vivir en su país: vigilancia constante, privación ilegal de libertad, secuestros. Los oficiales del MININT se sientan, lanzan dados: hoy no la dejamos salir, mañana sí, pasado no, hoy la detenemos. Quieren agotarla, llevan años haciéndolo y no se dan cuenta a estas alturas que no es posible, ella siempre logra donde ustedes destruyen, crear. Quieren expulsarla, expulsarnos, hacernos la vida insostenible. Nos tratan como intrusos en nuestro país, pues no, nos parieron aquí, es nuestro. Quiero a Tania libre ya!".

La plataforma YoSíTeCreo denunció lo ocurrido a la artista y alertó que "Las mujeres (...) son más vulnerables a sufrir violaciones directas de los derechos humanos cuando son desaparecidas debido a su condición de subordinadas y a su vulnerabilidad social."

La obra de la artista nacida en 1968 ha sido premiada en múltiples ocasiones y su trabajo expuesto en los más importantes museos y bienales del mundo. Ha sido galardonada con la Beca Guggenheim, el Premio Príncipe Claus, el Herb Alpert Award, el premio Honoris Causa otorgado por el Colegio de Arte del Instituto de Maryland y el Honoris Causa del Instituto de Arte de Chicago, entre otras distinciones.

El Ministerio de Cultura de Cuba le otorgó el 27 de noviembre del 2002 la Distinción por la Cultura Nacional.