Denuncian represión y miedo en Nuevitas; Amnistía Internacional exige libertad de los detenidos

Tras reiteradas denuncias en las redes sociales de las secuelas represivas de las manifestaciones en Nuevitas, Camagüey, Amnistía Internacional exigió este domingo la libertad de los detenidos, mientras Justicia 11J estimó que más de 40 personas fueron arrestadas después de dos noches consecutivas de protestas.

"Hago un llamado a la Seguridad del Estado. Abandonen las calles que la gente está puesta", retó en Facebook una internauta que se hace llamar "LaChamaca DeChamaco Yaestaostinada", quien atestiguó que las fuerzas represivas "fueron los primeros en agredir" a la población, dejando "muchos lesionados" en la noche del viernes.

"Cuando nosotros estábamos manifestándonos pacíficamente, sus fuerzas represivas golpearon al pueblo sin motivos" y "hasta soltaron sus perros", escribió.

Entre los detenidos están Yasmani García Ramírez, José Armando Torrente y Mayelín Rodríguez Prado.

Amnistía Internacional pidió la libertad de Rodríguez Prado y recordó que ella había transmitido las protestas por medio de Facebook. Su detención es arbitraria y refleja que el gobierno de Díaz-Canel sigue con su política de reprimir, declaró en Twitter Erika Guevara-Rosas, representante de la organización civilista en América Latina.



“Ella me manda un mensaje y me dice ‘mami me cogieron’. Yo, rápidamente, fui para allá y ni señal de ella, pero yo hago lo que ella me dice para no complicarla”, dijo un familiar de Rodríguez Prado en un audio divulgado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

“Yo le dije si te pasa algo que yo no sepa de tí, entonces sí iré (supuestamente a la unidad policial). Yo sé que ella es manifestante, como todo el pueblo de Cuba. No nos la dejen sola, por favor”, rogó.

En una actualización, el domingo en la noche, el OCDH tuiteó que "Mayelín sigue detenida junto a otros manifestantes. La policía política de @DiazCanelB

y @MMarreroCruz la amenaza al menos con cinco cargos".

La organización subraya que las autoridades buscan vengarse de la joven "por haber denunciado y trasmitido los golpes de la policía a menores en las protestas".

Justicia 11J también exigió la libertad de la manifestante.

"Exigimos libertad inmediata para Mayelín. Acompañamos a sus familiares en su dolor y sus denuncias. A Mayelín se le castiga por mostrar los verdaderos culpables de la violencia contra menores en #SOSNuevitas. Es nuestro deber no dejarla sola", subrayó Justicia 11J.

La ola represiva se mantiene "tras la detención este domingo de jóvenes que participaron en las jornadas de protestas del jueves y viernes últimos contra los apagones y la mala gestión del gobierno", precisó CiberCuba.

Los residentes de la barriada Pastelillo, donde se iniciaron las protestas, también habrían impedido el arresto de cuatro manifestantes, según una publicación en Facebook del realizador audiovisual independiente y secretario de la Pastoral Juvenil de La Habana, Adrián Martínez Cádiz.

Entre los arrestados "se encuentra Josué Nápoles Sablón, más conocido como Nene, el peluquero”, dijo Martínez Cádiz.

La demostración del viernes sucedió apenas horas después de que las autoridades organizaran un "acto de reafirmación revolucionaria", frente a la sede del Gobierno de ese municipio de Camagüey, donde la noche anterior se había desencadenado la primera en medio de un apagón.

“Nuevitas no tiene personal para parar las manifestaciones. Tuvieron que pedir refuerzos. Han venido grupos de apoyo de Camagüey y de Santiago de Cuba, que los han transportado para acá y están provocando a las personas en Pastelillo”, señaló a Radio Televisión Martí una residente de la barriada que no quiso ser identificada.

“Yo vivo cerca de la Empresa Eléctrica y hay un tráfico inusual de carros y patrullas con tenientes coroneles en ese lugar. Creo que algo va a pasar. Está el presidente del gobierno y los delegados del Poder Popular que son los más corruptos”.

“Es que tenemos que estar aterrados porque esto está cada día peor, en todos los sentidos”, precisó la entrevistada.

La usuaria Lucía Rodríguez denunció la desaparición de su hermano José Armando Torrente, arrestado el viernes: "Le dieron golpe hasta quedar inconsciente, se encuentra en la estación de Policía de Nuevitas. Dicen que no está ahí, pero es que está muy mal, desfigurado de tanto golpe".

En otro video, divulgado por el sitio Cubanos por el mundo, da su testimonio la hija de Torrente, Gerlin Torrente Echevarría, quien, junto a otras dos menores, caminaba al lado de su padre cuando llegó “la Policía con una pila de gente ahí" y las golpeó para detener al hombre por haber participado en las manifestaciones.

Las tres niñas resultaron golpeadas por la Policía, narran en el video.

La policía política continúa citando a probables manifestantes, mientras algunos de los pobladores quieren olvidar el suceso.

“Nos dieron información que la corriente va a ser retirada dos o tres horas nada más y se van a dividir los cortes en diferentes partes del pueblo para que todo el mundo tenga luz, que entraron dos termoeléctricas a funcionar”, explicó a nuestra redacción Catherine Ramírez.

“Sé que citaron a varias personas, pero hablaron con ellos y ya los soltaron. Si hay alguien preso, no sé”, cree Ramírez.

La enfermera Dayamí García Ramírez recalcó que ella “no se mete en política”. Tiene una niña y los apagones sí la afectan, pero comprende “la situación que afronta el país”.

Entretanto, el joven Fray Claro Valladares pedía en Facebook: “Yo ayer luché por el pueblo y me boté por el pueblo. Ahora ustedes apóyenme a mí. Qué baje todo el mundo para la policía. Por favor, compartan ésto. La seguridad vino a buscarme aquí en una pila de motos".