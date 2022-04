Denuncian presiones para que estudiantes y trabajadores asistan a actos por el 1ro de Mayo

Ante la impopularidad gubernamental por la crisis socioeconómica y la represión en contra de los manifestantes del 11J, las autoridades cubanas presionan y amenazan a los trabajadores y estudiantes para obligarlos a participar en los actos por el 1ro de mayo, Día de los Trabajadores, alertaron a Radio Televisión Martí, residentes desde varias provincias del país.

En Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, comentó que están siendo presionados los agricultores usufructuarios para que participen en el acto.

“Los presionan con quitarles el contrato de las tierras en usufructo, otros de ellos están empeñados con el banco, el Estado perdió totalmente el poder de convocatoria”, dijo el campesino.

En la Habana, son enormes las presiones para obligar a los estudiantes para que marchen en el desfile oficial , advirtió la economista Martha Beatriz Roque Cabello.

“Están los estudiantes que los van a estar exprimiendo hasta el último momento para que participen”, alertó la opositora.

Alberto Corzo, director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) dijo que hay mucho malestar con la escasez de alimentos y la inflación.

“No es solo entre la población, incluye además a simpatizantes del régimen que están descontentos y en estos momentos las autoridades están haciendo todo tipo de presiones para que ellos desfilen”, aseguró el comunicador.

Los emprendedores privados no escapan al acoso gubernamental para que asistan al acto, contó desde Santa Clara el cuentapropista Yoel Espinosa Medrano.

“Sí no es contra mí, es en contra de mí hijo que trabaja en una posición en el sector turístico, pero ellos tienen creado un mecanismo de presión para que la gente participe en la marcha, incluso los cuentapropistas”, dijo el operador de una cafetería.

Adriano Castañeda, reside en la capital espirituana, donde ya han amenazado a trabajadores con la expulsión de su centro laboral si no asisten al primero de mayo.

“A 60 trabajadores del Centro Provincial de la Música de Sancti Spíritus, no le han pago su salario desde el 3 de abril y algunos han dicho que no participarán en las actividades del primero de mayo en protesta, y la gerencia les dijo que, si no participaban, serían despedidos del centro laboral”, informó el periodista independiente.

Olainis Tejeda Beltrán vive en Nuevitas, Camagüey y aseguró que allí las presiones y amenazas las ejerce el propio sindicato estatal, es decir la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

“Yo el primero de mayo si no voy, el mismo sindicato que debe proteger supuestamente mis derechos es el que me dice que me acuerde que van a haber reducciones de plantilla y se va a tomar en consideración la posición política e ideológica”, explicó Olainis.

William Tamayo, desde Banes, en Holguín, aseguró que allí los trabajadores son obligados a participar en el acto.

“Y de no ir al desfile, no le pagan su salario”, señaló el activista.



En Guantánamo, Henry Couto Guzmán advirtió que en la ciudad llevan 15 días los funcionarios visitando los centros laborales para ultimar detalles y "garantizar" la participación de los trabajadores el primero de mayo.

“Dicen que van a vender ron y comida ese día, ellos dicen todo eso, pero hoy la gente no tiene carne para alimentar a sus hijos, hoy un cartón de huevos en la ciudad de Guantánamo está costando 600 pesos y un litro de aceite 500, entonces las personas están muy irritadas”, dijo el comunicador.