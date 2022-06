Denuncian política de exclusión del régimen cubano que impide a activistas regresar a la isla (VIDEO)

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) denunció este lunes la exclusión forzada del territorio nacional de ciudadanos cubanos en visitas temporales al exterior tras la prohibición que impidió el sábado regresar a la isla a la profesora y activista Omara Ruiz Urquiola.

La organización, con sede en Miami, señala en un comunicado que la cubana no pudo viajar a La Habana a pesar de tener sus documentos en regla y no tener sanciones pendientes ni orden de arresto por actividades criminales o subversivas.

"La aerolínea estadounidense Southwest canceló su reservación por instrucciones de las autoridades del Ministerio del Interior en La Habana y no notificó a la pasajera de ese hecho hasta que se presentó en el aeropuerto de Fort Lauderdale para abordar el avión de esa empresa", denuncia la FDHC en un comunicado.

Según la declaración, Ruiz Urquiola, paciente de cáncer, fue invitada a venir a Estados Unidos por la Fundación para hacerse un chequeo y evaluar su estado general de salud, que sufría un deterioro acelerado en la isla.

En una transmisión en vivo por Facebook en la que denuncia lo sucedido, la activista dijo el sábado que se encuentra en una situación en la que no sabe qué hacer: “Vine a tratarme por una cuestión médica. Se cumplió, me recuperé y no me dejan regresar a mi casa… En Cuba yo tengo todo. No tengo absolutamente nada en este país. Nunca ha sido mi interés emigrar”, subrayó.

Ante los reclamos de la viajera a representantes de Southwest Airlines en el Aeropuerto de Fort Lauderdale, estos le respondieron que si quería resolver su situación debía llamar a Inmigración.

"¿Quiere resolver el asunto? Llame a Inmigración. Ya terminamos aquí?", le respondió a Ruiz Urquiola, y a Ramos, que la acompañaba, una empleada de la aerolínea estadounidense.



La FDHC recordó que este es el segundo caso "en que se niega la entrada al país a ciudadanos que residen en Cuba, tienen sus documentos en regla, no tienen causas ni orden de arresto pendientes en la Isla, estaban de visita por razones e invitaciones personales y se les bloquea el retorno voluntario a su patria en clara violación del Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria".

El caso anterior fue el de la profesora de Arte y activista Anamely Ramos, también invitada por esa organización, impedida de viajar de regreso a Cuba en febrero pasado, cuando se disponía a abordar un vuelo de American Airlines en el Aeropuerto Internacional de Miami.

A raíz del incidente, la FDHC incluyó a dos oficiales de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) del Ministerio del Interior al registro de represores cubanos, una base de datos que elabora esta organización y que hacen llegar a autoridades estadounidenses y a organismos internacionales.

La organización acusó al teniente coronel Néstor Morera Payrol, jefe de la DIIE en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, y el coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de esa Dirección del MININT, de coordinar desde 2016 políticas migratorias arbitrarias que incluyen violaciones del derecho a que los cubanos vuelvan a su país; prohibiciones selectivas de viajar fuera del país y los recientes destierros forzosos.

La FDHC aclara que la circunstancia de Ruiz Urquiola y Ramos es diferente a la de exiliados, emigrados y extranjeros sometidos a otras regulaciones de viaje.



"Estas personas han sido excluidas del territorio de su Estado natal sin haber deseado ni solicitado asilo o estatus migratorio en otro país ni tener vínculos con otro Estado. A partir de esa condición arbitraria y forzada son los primeros “stateless people” según los clasifica las Naciones Unidas de la tragedia cubana. Eso es inaceptable", subraya el comunicado.

Ambas activistas han acusado al gobierno de EEUU de complicidad con la prohibición de regreso al país del régimen de La Habana.

“Yo estoy en territorio americano. Este es el aeropuerto de Fort Lauderdale y estos son los Estados Unidos de América. Se está violando, incluso, un derecho constitucional norteamericano, que es el derecho a la movilidad de los ciudadanos del mundo, y sencillamente ellos están acatando una disposición del Ministerio del Interior de Cuba y del Departamento de Emigración”, dijo el sábado Ruiz Urquiola.

La FDHC, por su parte, pidió al gobierno de Estados Unidos y las compañías aéreas no ser "cómplices pasivos y silenciosos de este nuevo asalto a las libertades y derechos de los cubanos perpetrado en territorio estadounidense", sino denunciar estos casos y tomar medidas para corregirles e impedir que se repitan en el futuro.

En febrero pasado, representantes del gobierno de EEUU, congresistas y otras organizaciones condenaron la decisión del régimen cubano de impedir el regreso de Ramos a la isla.