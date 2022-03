Denuncian “deshumanización” y mala práctica de médica de Pinar del Río

El ciudadano Osniel Vázquez Acosta denunció a la doctora Danisleidys Alonso Valdés, del Consultorio Médico No. 40, de la ciudad de Pinar del Río, por descuido de la diligencia debida y deshumanización de la práctica médica.

“Vivo en la calle Antonio Tarafa número 176. Tengo a mi padre, Orestes Vázquez Regueira, de 87 años, enfermo de cáncer en la próstata y del Mal de Parkinson. Me dirijo este miércoles, aproximadamente a las diez y cuarto de la mañana, al consultorio médico que corresponde a mi familia. Voy a presentarle la situación que tengo con mi padre. Le digo a la doctora que tengo al viejo que lleva dos días que no me responde, que vaya a verlo, para que le haga una valoración, y para saber que tengo que hacer yo, porque se me va a morir en la casa”, explicó Vázquez Acosta a nuestra redacción.

“Me contestó que tenía que salir con una embarazada del consultorio y que no podía venir a ver a mi papá. Yo me molesté muchísimo, porque me pareció inhumano que no tuviera unos minutos para un enfermo que está padeciendo y que se nota que ya está en una fase terminal”.



Asimismo, Vázquez Acosta criticó el funcionamiento del sistema de salud provincial que afecta, particularmente, a los sectores sociales menos favorecidos.

“Me aconsejó que yo fuera a buscar una máquina para llevarlo al hospital porque si llama a una ambulancia se va a demorar tres días. Estoy denunciando ante el mundo la mala conducta, el mal proceder del Sistema de Salud de Cuba, de hecho, de Pinar del Río y también la falta de ética de esta doctora”.

El progresivo deterioro del Sistema de Salud Pública en Cuba ha conducido a que los establecimientos médicos y la labor del personal especializado se efectúe en condiciones paupérrimas y con limitaciones que hace inviable una atención con calidad.

“Indignado acudí a ‘los derechos humanos’ porque aquí están obligando al pueblo cubano a acudir a ‘los derechos humanos’”.

El atribulado joven fue a presentar su queja a la vivienda del activista Rolando Cáceres, quien lo puso en contacto con nuestra emisora.

“Cuando ya el comentario de que había ido a ‘los derechos humanos’ se extendió entre los vecinos, se apareció la enfermera en mi hogar”, relató Vázquez Acosta.

“¿A dónde hay que ir? ¿Hay que ir a ver al Papa al Vaticano? ¿A otra galaxia para resolver los problemas en este país? Hay que acudir a los derechos humanos. Yo siento dolor porque es mi padre y lo voy a perder”, concluyó.

Radio Televisión Martí trató de obtener comentarios de la doctora Alonso Valdés, pero no contestó a nuestras llamadas por teléfono.

Luego de las gestiones del activista y el denunciante, una ambulancia recogió al anciano enfermo y lo llevó al Hospital Provincial de Pinar del Río donde fue diagnosticado con un infarto cerebral.