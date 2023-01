Denuncian crítica situación de salud de excombatiente rebelde: "es un atropello"

Condecorado combatiente del Ejército Rebelde y fundador del Partido Comunista Cubano languidece en una cama enfermo con cáncer, sin medicamentos ni asistencia médica especializada, denunciaron familiares.



Se trata de Rigoberto Sarmiento Guerrero, de 86 años de edad, residente en el Consejo Popular Los Pinos, en el municipio de Banes, en la provincia de Holguín, quien fue diagnosticado en el hospital Clínico Quirúrgico Carlos Font Pupo, donde no hay especialistas en urología para atenderlo, dijo a Radio Televisión Martí su hijo, Rigoberto Sarmiento Gómez.



"Mire, lo que está pasando es un atropello. Mi padre es fundador del Partido Comunista de Cuba y combatiente del Ejército Rebelde. Lo llevamos al médico porque le dio el dengue, pero allí le hacen un ultrasonido y le salen dos tumoraciones de 9 milímetros en la próstata, y allí, en el hospital de Banes, no hay especialistas para atenderlo, y me dijeron que tenía que llevarlo al Hospital Militar de Holguín.

Se inflamó y tuvieron que sondearlo. Él lleva ya un mes en esa situación; lleva una sonda que tenemos que comprarla carísima por la calle, porque no hay ni en las farmacias, tampoco en los hospitales. A un policlínico que le dicen Deleite, allí no me la quisieron esterilizar, porque alegaron que por una sonda no podían arrancar el equipo.



El médico de la familia, el único que se porta bien, se llama Alexander. Yo voy a su casa y cuando se le va la sonda a mi padre, él viene y se pone, pero hasta ahí. Tengo que estar comprando los antibióticos por la calle con un valor de 500 pesos, porque no aparecen, ni ha tenido asistencia médica especializada luego del diagnóstico.



Aquí no ha venido ningún tipo de organización, la supuesta Asociación para la Atención a los Combatientes del Ejército Rebelde, aquí no se ha portado ni uno, el Delegado del Poder Popular, vive a 10 metros de la casa y aquí no ha pasado ni un segundo, y allí está mi padre, destruyéndose poco a poco, un hombre que hizo por esta supuesta revolución bastante”.

Sarmiento Gómez señaló, además, que hizo gestiones con miembros de la Asociación de Veteranos del Ejército Rebelde para intentar conseguir llevarlo para el Hospital Militar de la ciudad de Holguín, sin tener éxito.



“Hay un compañero que se llama Armando, que es un combatiente de los históricos, que dice estar cansado de hablar con ellos para que le gestionen en el hospital militar, para llevarlo en un auto, para que lo examinen, y ni eso lo han querido hacer. Yo no puedo resolver un turno médico en esa institución de la salud, porque no tengo acceso, y él no se puede mover de la cama. Yo me estoy bebiendo las lágrimas aquí, mientras converso con usted", dijo angustiado, el hijo del excombatiente.



"Hay compañeros de mi padre que me dijeron que denunciara esta situación, y que la subiera para Facebook, porque eso era un atropello lo que estaban haciendo. Yo lo que estoy pidiendo es que lo hospitalicen y lo atienda un urólogo. Eso es lo único que necesito. Yo no estoy pidiendo más nada”, concluyó.