Denuncian amenazas y hostigamiento del régimen contra presos políticos y sus familiares en Cuba

Presos políticos del 11J y sus familiares siguen enfrentando el acoso y las amenazas continuas de las autoridades cubanas, según denunciaron varios de ellos a Radio Martí.



Este martes, en horas de la mañana, fue detenida la Dama de Blanco Ania Zamora Carmenate, al salir del hogar de la también opositora y exprisionera política de la Primavera Negra de 2023, la economista Martha Beatriz Roque, en La Habana, cuando intentaba regresar a su vivienda, ubicada en el municipio de Carlos Rojas, en Matanzas.



Zamora fue llevada primero para la estación de policía de Aguilera y luego para La Lisa, donde fue interrogada y amenazada, según relató a Radio Martí.



“Me amenazaron de ir a prisión, pero lo más triste es cuando me amenazan con mi hija. (Me dijeron) que Sissi iba ‘a sufrir las consecuencias de mis actos’, que a Sissi ‘le podía pasar cualquier cosa en la prisión’. Ellos no quieren que yo publique nada”, denunció Zamora, refiriéndose a su hija, la Dama de Blanco Sissi Abascal Zamora, presa política del 11J, de 25 años, quien cumple una sentencia de seis años de privación de libertad en la cárcel para mujeres La Bellotex, en Matanzas.



Ania Zamora denunció, además, que la policía política le ha “prohibido ir a casa de Martha Beatriz (Roque) ni a La Habana, y me sacan (de la estación de policía) y me dejan en una carretera desolada a las 6:35 de la tarde (Zamora vive a más de150 kilómetros de la capital cubana). Pude irme trasladando de pueblo en pueblo hasta llegar a la ciudad de Cárdenas, once y pico de la noche”, refirió la Dama de Blanco.



Mientras, María Celia Aguilera ha alertado este miércoles que su hijo, Luis Armando Cruz Aguilera, también prisionero político por manifestarse el 11 de julio de 2021, ha sido trasladado para un destacamento con reos de alta peligrosidad en el Combinado del Este.

“Presos que tienen echado hasta 60 años (de condena), porque dice que lo pusieron como líder”, comentó Aguilera.



Sobre la citación policial que pesa sobre ella para este jueves, 4 de mayo, en la Unidad del Capri, en Arroyo Naranjo, señaló: “Yo tomé la decisión de que no voy a ir a ninguna parte; si ellos quieren conversar conmigo, que vengan aquí”.

También Nelson Laborí Noa, preso desde el 11J, acusado de “desacato” por oficiales de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) de Nueva Gerona, donde acudió a conocer la situación de su hijo, uno de los detenidos por manifestarse ese día, está en precarias condiciones y aislado en la prisión de el Guayabo, informó su hijo, Jaime Laborí.



“Mi papá lo han aislado totalmente. En estos momentos, está padeciendo de la presión (arterial). Tiene problemas también con la asistencia médica. Sólo le rogamos a Dios que pueda mantenerse con vida ahí, porque está en manos de ellos”, aseguró.

En una situación similar se encuentra Ubaldo Herrera Hernández, también preso del 11J en La Habana, quien ha sido revocado y enviado otra vez a prisión cerrada, luego de haber sido provocado por un preso por delitos comunes en el Campamento Toledo 1, informó el activista Juan Carlos González Leyva.



“Un peligroso recluso común. La Seguridad del Estado lo venía enviando a provocar a Herrera desde hacía dos meses, quien lo ofendía, le decía ‘gusano y contrarrevolucionario’ y trataba de humillarlo, hasta que provocó el enfrentamiento a puñetazos. Herrera fue internado en la 1580 y el otro recluso quedó impune”, dijo el opositor.