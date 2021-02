Denuncian vigilancia en casa de opositora Anyell Valdés

La opositora y activista Anyell Valdés informó el lunes a Radio Televisión Martí que desde hace horas tiene dos patrullas de la Seguridad del Estado vigilando su vivienda donde se encuentra con sus tres hijos.

La opositora expresó que en horas de la noche observó dos patrullas y que desconoce por qué están ahí. “Yo estaba hablando con Adrián (Rubio) por teléfono cuando me di cuenta de que tenía dos patrullas vigilando la casa, pero yo no he salido de mi casa”, informó Valdés.

La activista dijo que ni siquiera ha salido de su casa el día de hoy, así que no entiende por qué le pusieron vigilancia. “Por el lío de la pandemia ahora no se puede salir porque si no te ponen dos mil pesos de multa así que yo no he salido hoy”.

A pesar de desconocer las razones del régimen para ponerle vigilancia, Valdés dijo que la última vez era para amenazarla que la iban a desalojar de dónde vive y quitarle a sus hijos. “La amenaza es que me quieren desalojar de aquí y que me quieren quitar a los niños”, informó la opositora.

“Ellos dicen que mientras yo siga en lo que yo estoy ellos me van a quitar a los niños. Incluso consiguieron al papá de los niños para que me quitara la patria potestad; lo que pasa es que él es un luchador también de los derechos humanos dijo que yo era buena madre. No hay ninguna razón. Yo lo que estoy luchando es para que Cuba sea libre”.