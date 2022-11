Dengue azota a la población infantil de Cuba

Las autoridades sanitarias cubanas han alertado sobre un aumento significativo de los casos de dengue en edades pediátricas, mientras residentes en la isla consultados por Radio Televisión Martí señalan el preocupante aumento de los ingresos hospitalarios pediátricos, por la enfermedad viral.



En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias (ACN), Damaris Borrego, jefa del servicio de atención en la sala de cuidados intensivos en el Hospital Infantil Juan de la Cruz Martínez, en la ciudad de Santiago de Cuba, advirtió de la creciente incidencia de contagios en menores de edad que ingresan en esa institución hospitalaria con "el comportamiento más agresivo del virus" y síntomas de alerta como vómitos, sangramientos, decaimiento marcado y dolor abdominal.

La doctora aseguró que están tratando a una mayor cantidad de niños con rápido deterioro del estado clínico.



También el diario espirituano Escambray recientemente reportó un alto número de menores ingresados por dengue en el Hospital Pediátrico Docente José Martí Pérez.



Desde la ciudad de Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora expresó: “Es continua la cantidad de niños que está arribando aquí, al pediátrico Octavio de la Concepción de la Pedraja, con el padecimiento de dengue y sabemos las dificultades que pasan estos niños, primeramente, por la falta de medicamentos tan grande que hay”.

También en el hospital pediátrico de San Miguel del Padrón, en La Habana, hay muchos menores internados, declaró Iván Guerra.



“Niños con picadas de mosquitos enfermos con el dengue, entre ellos, una de mi hijas, que tuvo que ser internada en la clínica La Balear y terminó allí con una deshidratación aguda”, contó.



En el Hospital Infantil José Luis Miranda, de Santa Clara, también hay un incremento de los ingresos entre menores, señaló el emprendedor Yoel Espinosa Medrano.



“En la ciudad, el dengue está provocando la hospitalización principalmente de niños, a los que está dejando bastante débiles ante la poca opción de medicamentos”, dijo.



El Hospital Pediátrico de Banes, Luis Mario Cruz Cruz, está abarrotado con casos de dengue, advirtió desde esta ciudad William Tamayo.



“Continúa la situación en el pediátrico con la cantidad de niños que acuden diariamente. Banes entero está contaminado con dengue”, apuntó el activista.

Por otra parte, la campaña de prevención del gobierno cada día es menos efectiva para combatir el mosquito, expresó desde San Antonio de los Baños, Daniel Alfaro Frías.



“Están los hospitales colapsados y aquí no se fumiga. El mosquito anda por la libre... el control de vectores no existe hace mucho tiempo”, recordó Alfaro.



Leydis Tabares, residente en la provincia de Camagüey, dijo que con tantos apagones "las personas están expuestas a las picadas de mosquitos".

"No fumigan y toda la cuadra esta llena de saquitos con desechos, no hay de nada”, denunció.



Eldris González Pozo vive en Santiago de Cuba y califica de crítica la situación con el dengue en ese territorio.



“Hubo un fallecido aquí, en el reparto 30 de Noviembre, se llama Efraín, el muchacho era cartero, murió de dengue hemorrágico y la pesquisa no se está realizando como se debe hacer”, explicó.



Desde Baracoa, el periodista independiente Yoel Acosta describió el escenario con el dengue y las dificultades para atender a los enfermos.



“Las autoridades no pueden ir a fumigar porque no tienen esa capacidad para hacerlo y, como no hay recursos tampoco en los hospitales para atender a las personas con dengue, pues los mandan para sus casas bajo su propia medicación”, comentó el comunicador.