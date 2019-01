"Demi", una exploración a la obra de reconocida artista cubanoamericana

Una exploración a la obra de la artista cubanoamericana Demi, registrada en un libro homónimo, busca consolidar el prestigio de esta reconocida creadora nacida en Camagüey en 1955 y emigrada a Estados Unidos en 1962.

Demi (editorial Skira Rizzoli) incluye reproducciones de piezas de la artista, un ensayo sobre su obra, a cargo de la especialista Lynette Bosch, autora también de Cuban-American Art in Miami: Exile, Identity and the Neo-Baroque, y una entrevista inédita que la pintora concedió a Juan A. Martínez para el Museo Smithsonian de Arte Americano.



La editorial indica en la nota de presentación que se trata de un libro “muy importante que adquiere mayor relevancia hoy día e intenta dotar a la artista de toda la atención que merece, al analizar las mútiples influencias y el contexto político y personal de su creación”.



Este volumen “arroja una luz imprescindible para una artista que ha cavado muy hondo en su ser para explorar un territorio desconocido. Sus lienzos, dibujos y esculturas reflejan la infancia traumatizada con representaciones singulares de niños en arremolinados paisajes surrealistas”, escribe Skira.

La obra de Demi está en las colecciones permanentes de importantes museos como el Lowe Art Museum, University of Miami; Museum of Art, Fort Lauderdale, Florida; Gulf Coast Museum of Art, Largo, Florida; The Frost Art Museum, Miami, Florida; y el Smithsonian American Art Museum, en Washington, DC.

Demi, será presentado por Nat Chediak el próximo 9 de enero a las 6:30 pm en la librería Books and Books de Coral Gables en Miami.