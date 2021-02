Demócratas presentan proyecto de ley de inmigración

El presidente Joe Biden ha aumentado el límite de refugiados a recibir por año a 125.000. Pero ahora falta reactivar toda la infraestructura para ayudarles a reasentarse en Estados Unidos.

El primer mes del presidente Joe Biden en el cargo ha sido testigo de una serie de órdenes ejecutivas que remodelan la política de inmigración de Estados Unidos, incluido un reinicio y expansión del programa de refugiados de Estados Unidos.

Pero los expertos y los grupos de reasentamiento le dicen a la Voz de América (VOA) que tomará tiempo y recursos revertir los recortes de la administración Trump en el reasentamiento de refugiados que redujeron las admisiones a sus niveles más bajos en décadas.

A partir de octubre, Estados Unidos está listo para recibir hasta 125.000 refugiados al año, frente al límite de 15.000 al final de la administración Trump. El anuncio podría cambiar la vida de personas como Abdirizak Noor Ibrahim.

Originario de Somalia, Ibrahim huyó de Mogadiscio en 2004 y se convirtió en un refugiado en Nairobi, Kenia. Él y su familia recibieron la aprobación para viajar a Estados Unidos para su reasentamiento a principios de 2017, justo cuando Donald Trump lanzó su presidencia y firmó proclamas que restringen los viajes desde varios países de mayoría musulmana, incluida Somalia.

“Cuando escuché que personas como yo y otros musulmanes tenían prohibido ingresar a los Estados Unidos, me sentí muy mal y me rompió el corazón. Pero no pude hacer nada al respecto ”, dijo Ibrahim a la VOA. “Fue una decisión que me superó. Entonces, desde entonces, me quedé aquí. Pero ahora, tengo tantas esperanzas, ya que hay un cambio de administraciones, que me aceptarán y me llevarán al país”.

Si bien algunos defensores de las políticas restrictivas de inmigración de Trump han expresado su desconfianza sobre el anuncio de Biden que amplía los reasentamientos de refugiados, los defensores de los refugiados dicen que sus objetivos no se pueden alcanzar simplemente aumentando el límite de admisiones.

Christopher Boian, funcionario de comunicaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, dijo que otro obstáculo monumental para ayudar a los refugiados es el coronavirus.

“Habrá una serie de desafíos, incluso en el nivel de financiamiento, en el nivel de personal, en simplemente poner en marcha estos procesos y volver a empezar. Pero podría decirse que el mayor, o uno de los mayores desafíos en este momento para lograr que ese programa vuelva a los niveles sólidos que la administración estadounidense ha dicho que le gustaría ver, es la pandemia de COVID-19”, dijo.

Es hora de reconstruir

Los grupos religiosos que ayudan al gobierno de Estados Unidos en su programa de reasentamiento de refugiados dijeron que la reconstrucción del programa no sucederá de la noche a la mañana.

Krish O'Mara Vignarajah, directora ejecutiva del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados (LIRS), dijo que LIRS ha comenzado a reconstruir a nivel local.

“Entonces, eso es recontratar personal que se perdió durante los últimos cuatro años debido a despidos y licencias. Parte de esto es trabajar con los gobiernos locales, estatales y federales para renovar las certificaciones de las oficinas que habían cerrado para permitirles reiniciar”, dijo.

El límite de refugiados es el número máximo de refugiados que pueden ser reasentados en los Estados Unidos cada año.

Según Yael Schacher, defensora principal de Estados Unidos en Refugee International, más de 35.000 refugiados habían sido aprobados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) hasta diciembre de 2020.

"Aunque un número mucho menor, más cercano a 1.000, estaba listo para partir", añadió.

El presidente establece el techo de refugiados antes del comienzo del año fiscal en octubre. Envía los planes para que los revise el Congreso. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, alrededor de 11,814 refugiados llegaron a Estados Unidos en el año fiscal 2020.

Schacher dijo que el reasentamiento no fue lo único que se desaceleró en los últimos cuatro años.

“Las personas que ya están reasentadas en Estados Unidos, que vinieron como refugiados, también tienen la posibilidad de solicitar que sus familiares se reasienten como refugiados. (Pero) el proceso de hacer eso se volvió extremadamente lento bajo la administración de Trump”, dijo.

Alicia Wrenn, directora senior de reasentamiento e integración en HIAS, una de las nueve organizaciones sin fines de lucro que ayudan a reasentar a los refugiados en Estados Unidos, dijo que HIAS está aumentando una vez más una red de socios para ayudar a los refugiados recién llegados. Ella señaló que es un trabajo altamente especializado.

“Tienen las habilidades lingüísticas para trabajar con clientes. Tienen la sensibilidad cultural, la conciencia del trauma que realmente se requiere en los servicios para refugiados”, dijo.

Los partidarios de la agenda de inmigración de Trump advierten contra la anulación de las políticas que ven como un paso más para garantizar la seguridad de Estados Unidos al acoger a menos refugiados y someter al resto a verificaciones de antecedentes más rigurosas y exámenes de seguridad.

Lora Ries, investigadora principal de la conservadora Heritage Foundation, con sede en Washington, dijo que hubo una revisión del programa de investigación al comienzo de la administración Trump que debería repetirse en las sucesivas administraciones, no descartarse.

“No debería ser descartado (por la nueva administración) solo porque el nombre de Trump estaba adjunto”, dijo a la VOA.

La orden ejecutiva de Biden incluye una solicitud para que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) "considere" formas de "expandir la capacidad de investigación y adjudicación de refugiados", incluyendo "permitir el uso de teleconferencias de video y audio para realizar entrevistas de refugiados y establecer la infraestructura necesaria para hacerlo".

Vignarajah dijo que espera que la investigación de los refugiados sea exhaustiva, y agregó que los refugiados caen en una categoría de riesgo de baja seguridad.

“Existe esta afirmación, que en realidad no es cierta de que los refugiados sean potencialmente criminales o terroristas. La verdad es que es mucho menos probable que un refugiado cometa algún tipo de delito que un nativo estadounidense. Y, sin embargo, lo que vemos, o lo que vimos con la administración Trump, fue que se agregaron capas adicionales de investigación, algunas de las cuales no tenían credibilidad o razón fundamental detrás de ellas”, dijo.

Una encuesta de Morning Consult-Politico, realizada a principios de este mes entre 1.986 votantes registrados, muestra que tres de cada cinco republicanos "se oponen firmemente" a aumentar el límite de refugiados a 125.000, mientras que el 61% de los votantes demócratas apoya la expansión, incluido el 33% que lo "apoya firmemente".

Mientras que la administración Biden reinicia el programa de refugiados de Estados Unidos, Ibrahim espera que vivir en el limbo termine pronto.

“Me encantaría irme y asentarme en otro país para dejar la vida de incertidumbre con la que he vivido aquí (en Nairobi) durante tantos años y vivir una vida mejor”, dijo.

[Mohammed Yusuf contribuyó a este artículo desde Nairobi]