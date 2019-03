Dejan en libertad a Berta Soler

La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, detenida este viernes 15 de marzo cuando salía de la Sede Nacional del grupo opositor en Lawton, La Habana, fue liberada unas horas después sin que supiera las causas que motivaron esta acción represiva.

"Cuando ya llegó el momento de la liberación me dicen: Berta recoge, me montan en la Patrulla y me acercan al lugar o aquí a la sede y no me dicen nada. El motivo (de la detención) nunca me lo han dicho", dijo Soler a Radio Martí.

Ahora bien, ella considera que todo podría estar relacionado con lo siguiente:

Explicó que hace dos semanas atrás cuando detuvieron a su esposo, el expreso político Ángel Moya, un agente de la Seguridad del Estado, le dijo a él que "a partir de esta semana ya, solamente lunes, martes y miércoles, son los únicos días que ustedes pueden hacer, tú y Berta, los quehaceres de la casa y de la sede, porque desde el jueves ustedes no pueden salir, porque los vamos a detener".

Soler señaló que "a las Damas de Blanco las están deteniendo en estas dos últimas semanas. Les han dicho que, por participar en días entre semana en Misa están detenidas y tienen 100 o 150 pesos, CUP, en moneda nacional de multa para que no vayan más a la Iglesia".