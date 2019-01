Declaración oficial sobre presencia diplomática de EEUU en Venezuela

Estados Unidos apoya al Presidente Interino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y al pueblo de Venezuela mientras restauran pacíficamente el orden constitucional en su país.

Estamos preparados para apoyar al Presidente Interino Guaidó mientras establece un gobierno de transición y cumple sus obligaciones constitucionales como Presidente Interino, incluida la determinación del estado de los representantes diplomáticos en Estados Unidos y otros países.



Acogemos con beneplácito la directiva del Presidente Interino Guaidó para todas las misiones diplomáticas en Venezuela de que Venezuela tiene la intención de mantener relaciones diplomáticas con todos los países.

Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela y llevará a cabo nuestras relaciones con Venezuela a través del gobierno del Presidente Interino Guaidó, quien ha invitado a nuestra misión a permanecer en Venezuela.

Estados Unidos no reconoce al régimen de Maduro como el gobierno de Venezuela. Por consiguiente, Estados Unidos no considera que el ex presidente Nicolás Maduro tenga la autoridad legal para romper las relaciones diplomáticas con Estados Unidos ni para declarar a nuestros diplomáticos persona non grata.



Hacemos un llamado a las fuerzas militares y de seguridad venezolanas para que sigan protegiendo el bienestar de todos los ciudadanos venezolanos, así como de los ciudadanos estadounidenses y otros ciudadanos extranjeros en Venezuela.

Exhortamos a todas las partes para que se abstengan de tomar medidas que sean inconsistentes con los privilegios e inmunidades que disfrutan los miembros de la comunidad diplomática.

Estados Unidos tomará las medidas apropiadas para responsabilizar a cualquiera que ponga en peligro la seguridad de nuestra misión y su personal.