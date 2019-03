Decenas de cubanos llevan tres días varados en el aeropuerto de Miami

Decenas de cubanos se encuentran varados en el Aeropuerto Internacional de Miami, en el sur de Florida, desde el pasado viernes y sin que por el momento sepan cuándo podrán embarcar, informó este lunes un medio local.



Los cubanos, entre ellos mujeres embarazadas y familias con menores, no han podido viajar con destino a La Habana tras la cancelación hecha por la compañía de vuelos chárter Gulfstream, que no ha explicado hasta el momento el motivo y se ha comprometido a la devolución de los importes, informó Univision 23 Miami.



Muchas de las personas afectadas han debido de dormir en el aeropuerto, a la espera de noticias, aunque por el momento no han recibido ninguna explicación, como señaló al medio Lissette Cañizales.



"Nadie explica nada ni dice nada, no sabemos lo que está pasando", agregó la cubana.



Según informó el medio, la compañía chárter le alquila los aviones a la aerolínea WOW, que entre las rutas que tiene en Estados Unidos figuran vuelos entre Miami y La Habana.



WOW, con sede corporativa en Finlandia, afronta fuertes deudas y ha tratado de cerrar acuerdos e inversiones de dos compañías, Indigo Partners LLC e Icelandair Group, sin éxito alguno.



La aerolínea informó en un comunicado emitido el pasado domingo que las negociaciones que mantenía con Icelandair Group fueron canceladas, luego de que la firma decidiera que "su posible participación en las operaciones de WOW, como se anunció el 20 de marzo de 2019, no se materializará".



Como resultado de ello, WOW, que inició operaciones en 2012, se vio obligada a cancelar varios vuelos en Europa y América.



Efe intentó sin éxito obtener alguna declaración de la compañía Gulfstream Air Charter, con sede en Miami.

(EFE)