"Debió haber ocurrido hace tiempo": opina activista de señalamiento de EEUU a Cuba en informe sobre terrorismo

La declaración del Departamento de Estado de EEUU, en un informe al Congreso, de incluir a Cuba entre los países que no cooperan lo suficiente con los esfuerzos antiterroristas es algo que debía haber ocurrido hace tiempo, dijo desde La Habana el ex prisionero de conciencia del Grupo de los 75, Ángel Moya Acosta.

"Desde hace muchos años, y actualmente, lo que hace [el régimen cubano] es promover a grupos que a través del terrorismo quieren imponer sus criterios, quieren imponer sus ideas", subrayó Moya Acosta.

La cancillería estadounidense justificó su decisión aduciendo el albergue que La Habana le brinda a dirigentes de la guerrilla colombiana y a personas buscadas por la justicia en Estados Unidos.

Sin embargo, el activista Hildebrando Chaviano cree que la decisión de la Casa Blanca no es la estrategia correcta. "Lo mejor que pueden hacer es ignorar al Gobierno cubano no hacerle más caso. No hablar de ellos, darles la espalda, porque el gobierno cubano vive de eso precisamente. Eso le da aire… le da oxígeno", afirmó.

Esa es la primera vez en cinco años que Washington sitúa a Cuba en este grupo de países que no colaboran con el antiterrorismo. El periodista Reinaldo Escobar dijo que la decisión se enmarca en la disputa política entre ambos gobiernos.

"Me llama la atención que justamente en el entorno de las acusaciones que está haciendo el gobierno cubano de que lo que ocurrió frente a su embajada es un acto de terrorismo, y en el medio de las quejas del gobierno cubano de que el gobierno norteamericano no se ha pronunciado de manera oficial al respecto, esta decisión de incluir a Cuba en la lista es algo así como que “¿terrorista yo?, terrorista eres tú". Así que me parece que está en el plano de la confrontación", opinó Escobar.

En la misma lista aparecen los regímenes totalitarios de Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela.