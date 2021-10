"De víctima pasé a victimaria”: concluso para sentencia juicio contra Yolanda Carmenate por protestas del 11J

El Tribunal Municipal de las Tunas dejó este lunes concluso para sentencia el juicio contra la activista Yolanda Carmenate, en el que el fiscal pidió 4 años de privación de libertad para la procesada por los delitos de “desacato”, “resistencia” y “propagación de epidemia”.

A Carmenate la acusa el delegado municipal del Ministerio del Interior (MININT), teniente coronel Sergio González Comendador, por participar en las protestas del 11 de julio en su localidad.

“El delegado inventó cargos comunes contra mí. De víctima pasé a victimaria”, lamentó la activista.

“Ese día yo fui al gobierno y me manifesté, pública y abiertamente, grité “Abajo la dictadura de Díaz Canel” y “Patria y Vida” pero no usé esa frase grosera que me imputan ‘Díaz Canel s…’ para culparme de “desacato”.

“La ‘resistencia’ que me achacan es que cuando González Comendador, que estaba en la primera línea de la represión, me cogió, usó violencia, los militares me empujaron y yo caí desplomada al piso. Ahora dicen que yo me tiré al suelo para rehusar el arresto”, apuntó la opositora.

Carmenate, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), tiene 64 años de edad, es hipertensa y recientemente perdió a su hijo Christian Pérez.

“Cuando me aprisionaron, se me cayeron los espejuelos y el ‘nasobuco’, por eso alegan que yo no traía mascarilla y me atribuyen “propagación de epidemia”.

Tras ser detenida, la activista permaneció 24 días encerrada en una celda de aislamiento de la Unidad de Instrucción Policial de Las Tunas. Al vigésimo quinto día, la Fiscalía cambió su medida cautelar a reclusión domiciliar mientras esperaba la celebración de la vista oral.

“El abogado fue enérgico y preciso pero el tribunal se confabuló con el delegado del MININT”.

Esta sería la segunda prisión política de Carmenate, quien ya cumplió dos años y medio de cárcel por el supuesto delito de "Instigación a delinquir”, desde 2017 hasta 2019.