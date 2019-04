Royal Caribbean dice que no hay cambios en sus viajes a Cuba

La compañía de cruceros Royal Caribbean Cruises Ltd informó que mantendrá informados a sus clientes acerca de cualquier cambio, a raíz de las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el régimen cubano.

Sin embargo, aclaró que dichas medidas no tienen, de momento, incidencia alguna en sus itinerarios a Cuba.

Royal Caribbean indicó que mantendrá los itinerarios de navegación a Cuba tal como están previstos.

En un comunicado publicado el jueves en su sitio web la Royal Caribbean Cruises Ltd. cita declaraciones de Melissa Charbonneau, Directora de Reputación Corporativa, quien declaró: "Estamos revisando las declaraciones recientes para evaluar su impacto en nuestros huéspedes y nuestra compañía. Por ahora, estamos navegando por nuestros itinerarios en Cuba según lo programado y los mantendremos actualizados si algo cambia".

Royal Caribbean ha estado navegando a Cuba desde 2017, cuando el buque Empress of the Seas hizo su viaje inaugural a la isla. Hoy en día, Majesty of the Seas y Empress of the Seas visitan destinos cubanos como La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba.​

La semana pasada la "número dos" del Departamento de Estado para Latinoamérica, Carrie Filipetti, explicó que su gobierno está reconsiderando si debe autorizarse cualquier viaje que no sea por motivos familiares, porque quiere evitarse que el dinero de los viajeros "vaya a parar a las manos del régimen cubano".

"Estamos ahora iniciando una investigación para determinar hasta qué punto algunas categorías de esos viajes permitidos están sirviendo para enviar dinero a elementos dentro del régimen", manifestó Filipetti, que no concretó cuándo se decidirá qué categorías permanecen y cuáles se eliminan.



Los estadounidenses tienen prohibido hacer turismo en Cuba, pero pueden viajar si cumplen con algunas de las doce categorías existentes: visitas gubernamentales, actividades de medios de comunicación o centros de investigación, proyectos educativos, religiosos y médicos, entre otros.