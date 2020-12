"De momento estamos en guerra", dice conocido rapero "El B" y alerta que la raíz del mal es la dictadura cubana

El reconocido rapero cubano Bian Oscar Rodríguez "El B", conocido en la isla y el extranjero por su participación en el dúo Los Aldeanos, denunció las violaciones sostenidas de derechos humanos que se llevan a cabo en Cuba por 62 años.

El artista usó las redes sociales para alertar que en su opinión un diálogo con las autoridades del régimen no resolvería nada:

"Esto es periódico viejo. La policía reprimiendo a los que se manifiestan PACÍFICAMENTE contra el régimen, los “revolucionarios enardecidos” dando palos sin nadie que los detenga, “el pobrecito pueblo que no tiene voz” mirando con indolencia la machucadera y usando el miedo como pretexto para su descaro. Yo pregunto- ¿En serio creen que se puede acabar con una dictadura a través del DIÁLOGO? ¿En serio creen que los dictadores van a permitir que suceda? Durante todos estos años muchos cubanos han sido atropellados, desterrados, puestos en prisión injustamente y otros han sido ASESINADOS, eso no es un secreto para nadie. ¿De que tenemos que conversar, de pequeñas y paulatinas reformas? La raíz de todos los males es solo una, se llama DICTADURA. Ya llevamos 62 años en esto y Cuba está en una situación crítica, no tenemos tiempo para ir “poquito a poco”. Cuando haya libertad, democracia y estado de derecho entonces hablamos de diálogo y tolerancia, de momento estamos en GUERRA lo aceptemos o no".

La opinión de "El B" contrasta con la de muchos otros artistas dentro y fuera de la isla, que a raíz de la creciente represión contra el Movimiento San Isidro, han intentado establecer un canal de diálogo con las autoridades cubanas.

En los últimos días el régimen ha dicho que el diálogo solo puede darse "dentro del socialismo y la revolución" y ha calificado a los artistas de "mercenarios" en una intensa campaña de descrédito en medios de prensa oficiales y un fuerte hostigamiento policial.