20 de Mayo y refundación Castrochavista

Las personas peripatéticas como yo siempre tienen lugares que ejercen un encanto para ellas y a los cuales regresan cada vez que pueden.

Uno de esos lugares para mi es el “East Building”, anexo a la Galería Nacional de Arte en Washington D. C. y que constituye su ala este. De ahí su nombre de East Building.

El edificio, inaugurado por el Presidente Jimmy Carter en 1978, está construido con el mismo mármol blanco de Tennessee que se utilizó en 1941 para el edificio principal de la Galería Nacional. Tiene una planta triangular que contiene un gran atrio transparente donde se exhiben una serie de pinturas icónicas y otros trabajos que se hicieron expresamente para este edificio o, mejor dicho, el edificio se hizo en función de alojar las piezas que irían en el mismo.

Entre las obras hechas antes que el edificio se encuentra “La familia de saltimbanquis” del período azul de Pablo Picasso y entre las posteriores a la construcción está un tapiz monumental de Joan Miró y la última obra de Alexander Calder, un móvil de 76 pies que cuelga del techo del ático. Otras colecciones permanentes se han añadido a esta galería y exhibiciones temporales se muestran cada año. Pero eso es para otro día.

El arquitecto que diseñó el East Building es Ieoh Ming Pei, conocido en todo el mundo como I. M. Pei, quien acaba de morir en estos días a los 102 años de edad.

Ieoh Ming Pei nació el 26 de abril de 1917 en la ciudad de Cantón, hoy llamada Guangzhou, su padre fue Tsuyee Pei uno de los principales banqueros de China en aquellos tiempos pre comunismo.

Su madre fue flautista, experta en caligrafía, un arte chino que perdura hasta nuestros días. Su artística madre instruyó a su hijo en una educación de las artes unidas, una disciplina que incluyó retiros en monasterios budistas. La madre murió cuando el hijo tenía 13 años pero la huella maternal perduró.

En 1935 Pei vino a EE UU y se matriculó en la Universidad de Pennsylvania para estudiar arquitectura pero pronto llegó a la conclusión que la arquitectura clásica y un tanto arcaica que enseñaban en Penn no era para él y se transfirió al Massachusetts Institute of Technology, M.I.T., donde se graduó con una licenciatura en Arquitectura en 1940.

Pei pensaba entonces regresar a China para ejercer su carrera pero su padre, preocupado por el creciente peligro del movimiento comunista, lo disuadió de volver y Pei decidió entonces matricularse en la escuela de diseño de la Universidad de Harvard. Allí fue alumno de Walter Gropius fundador de Bauhaus y gurú del estilo internacional.

La arquitectura de Pei siempre mostró la influencia de Gropius y de ese estilo que está muy patente en el East Building que reseño aquí.



Cuando estaba en M.I.T., Pei conoció a una estudiante china que había llegado en 1938 para estudiar arte y diseño. Su nombre era Eileen Loo y como Pei, pertenecía a una distinguida familia china. Ambos se casaron cuando ella se graduó en 1942. Eileen comenzó estudios de post grado en Harvard mientras su esposo estudiaba para terminar su carrera de Arquitectura avanzada la cual terminó en 1946.



Cuando la revolución comunista arruinó a su familia y a la sociedad china, el regreso a su país de nacimiento se suspendió y en 1954 adoptó la ciudadanía de EEUU. Después de eso su carrera profesional siguió en ascenso. Había sido profesor de Harvard de 1945 a 1948 y dirigió la empresa Webb & Knapp de 1948 a 1955 antes de abrir su firma, I. M. Pei y Asociados. Su primer trabajo grande fue en Colorado, el Mile High Center en Denver.

El diseño del East Building le trajo a Pei dos de sus más celebrados trabajos, la Biblioteca J. F. Kennedy en honor del Presidente y la pirámide de cristal para la entrada al Louvre en París.

La Biblioteca Kennedy la consiguió por decisión de Jackeline Kennedy (más tarde Onassis) a quien le gustó el estilo del joven arquitecto que había nacido el mismo mes que el presidente. Su selección para este trabajo, escogido sobre uno de sus mentores Paul Rudolph así como otros ya famosos como Philip Johnson, Gordon Bunshaft y Louis Kahn, mostraba que lo veían como alguien en el tope de su profesión.

La pirámide del Louvre la obtuvo por la decisión del presidente de Francia François Mitterrand. El proyecto de la una enorme pirámide de vidrio y estructura de acero de 21 metros de altura, desencadenó una avalancha de opiniones a favor y muchas más en contra, algunas de corte definitivamente xenófobas que lo acusaban de profanar un monumento nacional. Al fin la voluntad de Mitterrand se impuso.

Con los años la polémica se esfumó y hoy la pirámide es aceptada, admirada y vista como uno de los grandes logros de Pei y Mitterrand, un símbolo de la nueva París. Por la escalera debajo de esa pirámide descienden ocho millones de visitantes al Louvre cada año.

Los primeros trabajos grandes de Pei los obtuvo del poderoso desarrollador urbano William Zeckendorf, su mecenas durante años.

Sin embargo, Zeckendorf era un constructor comercial y Pei no quería emplear el resto de su vida diseñando condominios, edificios de oficinas y centros comerciales. Decidió buscar otros horizontes y con la bendición de Zeckendorf que lo animó, consiguió la Capilla Luce Memorial en Taiwán y el edificio de M.I.T. de Ciencias de Tierra Verde.



Como parte de un viaje de intercambio cultural del Instituto Americano de Arquitectos, Pei al fin retornó a China en 1974. Estando allí, no titubeó en criticar la arquitectura trivial influenciada por los soviéticos que él vio y ofreció una charla urgiendo a los chinos a regresar a sus propias tradiciones en lugar de seguir esas “tendencias eslavistas de los patrones de Europa del Este”.

Esa crítica no evitó que el gobierno chino invitara de nuevo a Pei, en ese momento el arquitecto más famoso nacido en China (todavía lo es), para que diseñara un grupo de rascacielos para hoteles en el centro de Beijing. Pei no quiso y dijo que esos edificios irían en contra de su entorno. El régimen no se dio por vencido y le ofreció a Pei un terreno fuera de la ciudad. Ahí Pei produjo Fragrant Hill un edificio donde Pei combinó el estilo geométrico internacional con la estructura tradicional China.



Pei recibió muchas comisiones en China pero hizo más edificios en EEUU y en el resto del mundo, en gran parte museos y edificios públicos, ya mencioné algunos. Enumero unos cuantos más: National Center for Atmospheric Research in Boulder, Colorado; Everson Museum of Art en Syracuse y el Des Moines Art Center; Rock & Roll Hall of Fame y Museum en Cleveland, Ohio; John Hancock Tower en Copley Square en Boston; National Airlines terminal en aeropuerto JFK en New York; Newhouse School of Communications en la Universidad de Siracuse; Cleo Rogers Memorial Library en Columbus, Indiana; el Herbert F. Johnson Museum en la Universidad de Cornell; el Christian Science Center en Boston y su último proyecto, el Museo de Arte Islámico en Doha, Catar.



Pei tiene un edificio en Miami, es el singular rascacielos de 47 pisos Centrust Savings Bank, aunque ha cambiado varias veces de nombre. Muchos no lo reconocerán hasta que le digan que es el edificio que se ilumina con los colores de las banderas de distintos países los días de sus fechas patrias. Ese edificio añade a Miami otra obra de arquitectos ganadores del premio Pritzker, entre los que están también obras de Norman Foster, Frei Otto, Zaha Hadid, Frank Gehry y Philip Johnson.

Por cierto, el cliché dice que el Pritzker es el “Nobel de Arquitectura”. Viendo a los ganadores del Nobel en algunas categorías yo creo que esos Nobeles son los Pritzkers de los inmerecidos.



Aparte del Pritzker, Pei ganó el Premio Imperial Japonés, Medallas de Oro del Royal Institute of British Architects y del Instituto Americano de Arquitectos y la Medalla Presidencial de la Libertad de EE UU.



Pei vivió mucho y por mucho tiempo, le preguntaron que si no temía que su obra pasara de moda. Él dijo que no y que lo que más valoraba en una obra de arquitectura es que “perdurará en el paso del tiempo”.