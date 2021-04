De la Cruz acusado de "Incitación a Delinquir" por pedir solidaridad con Otero Alcántara en Facebook

Las autoridades cubanas intentan encausar al activista y artista Manuel de la Cruz bajo el cargo de "incitación a delinquir" tras un post publicado en Facebook, denunció él mismo.

Manuel de la Cruz, quien suele trabajar como el payaso Desparpajo, fue detenido el martes por varias horas, y por segunda vez las autoridades le informaron que está bajo una medida cautelar de reclusión domiciliaria.

“Sobre las 12 del día vinieron a mi casa el jefe de Sector y el teniente Alfredo, de la Seguridad del Estado con una citación”, relata De la Cruz a Radio Martí. “Les pregunté que la citación para qué era y me dijeron que para una entrevista”.

De la Cruz cuenta que le dijeron que debía asistir a la cita para saber mas detalles. “Les expliqué”, expone De la Cruz, “que las anteriores (entrevistas) se habían convertido en detenciones y me repitieron que no podían decirme mas”.

“A la una de la tarde ya estaba en la estación de Policía del Cotorro”, dice, “y los oficiales finalmente llegaron a las cuatro de la tarde. Sobre las 10 de la noche se apareció un teniente coronel de la Seguridad del Estado que […] intentó hacerme dos o tres preguntas que yo no accedí a contestar y me dijo que me iba a imponer cargos por ‘incitación a delinquir’ por una publicación que yo hice”.

El oficial se refirió “una publicación que yo hice y que está ahí, en mi muro (de Facebook) donde yo hacía un llamado a las personas a solidarizarse con Luis Manuel Otero Alcántara. Yo les pedí que me dijeran en qué consistía el delito”.

Manuel de la Cruz aclara que “no estoy incitando a delinquir, en todo caso, yo estaba incitando a la gente a solidarizarse con la causa de Luis Manuel, que me demostrara dónde es que yo estaba ‘incitando a delinquir’ y además les dije que la publicación tenía un lenguaje poético que no lo podían interpretar de esa forma”.

“Al final”, agrega, “él me puso los cargos, yo no firmé los cargos porque no estaba de acuerdo y me puso la medida de ‘Reclusión Domiciliaria’. Sobre la una de la mañana, me trajeron en un transporte hasta la casa bajo la ¡nueva medida cautelar!”, ironizó De la Cruz. “Al final, es la misma, pero vuelta a poner”, finalizó.

De la Cruz fue detenido al inicio de abril por la Seguridad del Estado cuando se disponía a actuar en una actividad para los niños, organizada por el artista Otero Alcántara en el barrio San Isidro, en La Habana.

Días después de la detención fue expulsado del instituto preuniversitario donde laboraba como profesor, en el municipio de Cotorro.

(Con reportaje de Ivette Pacheco para Radio Martí)