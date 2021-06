"De Cuba no fue nadie a dar su apoyo", lamenta ganadora del Premio de Periodismo Rey de España (VIDEO)

La cubana Náyare Menoyo, galardonada el miércoles en Madrid, junto a su compatriota Carlos Manuel Álvarez (ganador del Premio Don Quijote de Periodismo) con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, ha denunciado en redes sociales el poco caso que le han hecho a su reconocimiento los medios de prensa oficiales en la isla y el personal diplomático cubano en España.

El Rey de España presidió el acto de entrega de los XXXVIII Premios Internacionales de Periodismo Rey de España y el XVII del Premio Don Quijote, que convocan anualmente la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

La joven de 25 años, nacida en Baracoa, Guantánamo, ganó el prestigioso premio en la categoría de Televisión con el documental de 41 minutos "Leonardo Padura, una historia escuálida y conmovedora", donde cuestiona el silencio que los medios oficiales cubanos guardan en torno al escritor, merecedor del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015.

Menoyo, quien estudió Periodismo en Cuba y ahora vive en Madrid, parece correr la misma suerte de Padura, según ha denunciado en sus redes sociales.

"Pues impensable entonces, que un material como este, resultado de un trabajo de licenciatura sea censurado justo a la hora de pasarlo por la televisión. Impensable que en el medio para el cual oficialmente trabajo, puesto que tuve que pedir un permiso por estar en el proceso del Servicio Social, no mencione que he ganado el Premio de Periodismo Rey de España. La única además que lo ha conseguido.Impensable que los colegas, muchos amigos, me escriban por privado para felicitarme, porque hacerlo en público les traería dificultades. Los más atrevidos comentan los post. Triste que ningún medio estatal me llame para hacerme una entrevista. Solo extranjeros e independientes. Hoy en la ceremonia estaba el 98 por ciento de los representantes diplomáticos de los países de los premiados. De Cuba no fue nadie a dar su apoyo. A pesar de las buenas relaciones diplomáticas entre ambos países. Alguien de Chile, que con la emoción olvidé su cargo, me dijo que era un honor que una periodista chilena recibiera ese galardón. Todos los elogios que recibí fueron de extranjeros", escribió.

La muchacha se pregunta "Qué podemos esperar? Si alguien como Padura es totalmente silenciado. Y digo Padura pq me toca de cerca. Pero como él hay millones.

Ojalá y Cuba pueda cambiar su rumbo. Ojalá y no seamos los que se fueron, los que se quedaron. Ojalà y la gente, como yo, no tenga que salir para buscar un futuro mejor y estar dispuesto a trabajar 8 horas parada en un bar, o poniendo tejas en la construcción.

Yo disfrutaré mientras mi Premio. Y con calma a leer las elucubraciones o tonterías de porqué me dan el Premio a mí o de donde viene ese dinero. Yo feliz".

"Hoy he estado con profesionales y colegas admirables. Hoy he recibido de manos de su Majestad Felipe VI (muy lindo por cierto🤣) el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España en Televisión", festejó Menoyo.

En entrevista con EFE, la víspera de recibir el premio de manos del Rey Felipe VI, la joven contó que el documental, que fue su tesis de graduación, surge de la inquietud de no encontrar a Paduro en los medios y espacios culturales cubanos: "Es difícil de encontrar en Cuba, sus libros, de verlo en una presentación en los medios estatales”.

“Y el mismo coraje que me dio no encontrar nada de él en los medios –si gana un premio no sale–, me hizo querer hacer este documental”, declaró la periodista

“No sé asegurar el nombre que tiene esto, pero Padura no es bien visto por un cierto sector que dirige la cultura cubana” declaró Menoyo y mencionó que la información cuando se le concedió el Premio Princesa de Asturias de las Letras de 2015 fue de “dos líneas” en un noticiero.

En el caso de Álvarez, reconocido con el Premio Don Quijote, por su artículo “Tres niñas cubanas” sobre la muerte de tres menores debido al derrumbe de un balcón en la capital cubana la tarde del 27 de enero de 2020, dedicó el Premio a la prensa independiente de la Isla.

“El resultado me gustaría que se viera como un aporte o como un éxito, si puede llamarse así, del periodismo independiente cubano, en pleno, porque la construcción de la realidad es siempre una labor colectiva y a veces el reconocimiento a un texto puntual también tiene que leerse dentro de esa órbita”, dijo a Radio Televisión Martí.

“Me parece que al final, siempre que un texto es premiado hay detrás una cantidad de textos que lo están catapultando”, afirmó.

La periodista cubana Mónica Baró recogió el galardón en representación de Álvarez.

"Con su Majestad Felipe y, en la mano, el Premio Don Quijote de Carlos Manuel Álvarez. Yo no soy fan de las monarquías, pero soy diplomática, y debo reconocer que Felipe fue muy amable en la ceremonia", dijo la periodista.

Baró contó que el monarca "habló con todas las personas que se le acercaron y hasta accedió a hacerse selfies".

"Cuando me entregó el premio me dijo que le mandara saludos a Carlos, así como si hubiera jugado a la pelota con él en Cárdenas", agregó.