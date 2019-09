De Cienfuegos al corazón de New York: el crossover gráfico de Antonio Prohías

Así entró Prohías a Mad, la revista satírica ilustrada que más profundamente ha marcado la cultura norteamericana de 1952 a 2019. "Mad excavó un túnel a la cultura estadounidense", dijo la revista The New Yorker .

No había pasado mucho tiempo antes de que pudiera confirmar que la comparación no era un chiste. Varias caricaturas suyas publicadas en el semanario humorístico Zigzag, la revista Bohemia y el periódico El Mundo incomodaron lo suficiente al Duce tropical para que emprendiera su primera operación de censura periodística disfrazada de salvaguardia de la “revolución”.

En la sección de su blog titulada Prohías Político, el escritor Enrique del Risco (Enrisco) reproduce esa caricatura y cita la reacción que provocó pocos días después en Fidel Castro mientras daba un discurso en la refinería Shell:

“Me pintan a mí rodeado de bombines. Y yo me pregunto: ¿Dónde están los bombines?, porque no tengo ni escolta”, protestó el entonces primer ministro. “Porque todo el mundo me ha visto cómo ando por las calles, todo el mundo me ha visto cómo ando por las calles casi solo a cualquier hora del día y de la noche”.

Y luego el ensayo de cinismo que tantas veces le serviría para desacreditar públicamente a sus críticos.

“Yo no creo que nuestros artistas sean tan poco originales, yo no creo que nuestros artistas sean tan poco revolucionarios, que la única manera que tengan de divertir al pueblo sea haciéndole daño al pueblo”, declaraba Castro; “que la única manera que tengan de divertir al pueblo sea haciéndole daño a la revolución, sembrando la intriga y sembrando la insidia contra la revolución".