España, Francia y Alemania dan ultimátum a Maduro

España, Francia y Alemania dieron un plazo de ocho días para que el régimen de Nicolás Maduro convoque a elecciones o de lo contrario reconocería a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaró el sábado que "España da ocho días al gobierno de Nicolás Maduro para convocar elecciones libres, transparentes y democráticas, y si no ocurre, reitero, si no ocurre esto, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela de convocar dichas elecciones".



Sánchez agregó que como líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Guaidó es "la persona que debería liderar esta transición a unas elecciones libres".



Sánchez dijo que su gobierno quiere que los otros 27 miembros de la Unión Europea respalden su posición.

El presidente Emmanuel Macron dijo que Francia está dispuesta a reconocer al líder de la oposición Juan Guaidó como el "presidente encargado" de Venezuela si no se celebran elecciones en ocho días.



Macron tuiteó el sábado en español: "El pueblo venezolano debe poder decidir libremente su futuro. Sin elecciones anunciadas en 8 días, podríamos reconocer a jguaido como ‘Presidente encargado’ de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos".

Por su parte el gobierno alemán anunció este sábado que, en caso de que no haya elecciones en Venezuela en "ocho días", reconocerá al líder de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela.



"El pueblo venezolano debe poder decidir con libertad y seguridad sobre su futuro. Si las elecciones no se anuncian en 8 días estamos dispuestos a reconocer a Juan Guaido como 'presidente interino' de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos", dijo en Twitter Martina Fietz, viceportavoz del gobierno alemán.



El mensaje fue retuiteado por el propio portavoz del Gobierno, Steffan Seibert, quien ayer había anunciado que Alemania reconocería a Guaidó si no se convocaban elecciones de manera inmediata.

El ministro de Exteriores, Heiko Maas, dijo, por su parte, que Alemania no es neutral frente a la crisis venezolana si no está al lado de Juan Guaidó.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), Juan Guaidó, agradeció este sábado la postura que han expresado los Gobiernos de España, Francia y Alemania sobre la crisis que atraviesa el país y cuya solución estiman pasa por la convocatoria de elecciones.



"Se sigue avanzando en la Unión Europea para el reconocimiento y apoyo pleno de nuestra lucha legítima y constitucional. Agradecemos las palabras y el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez", dijo Guaidó en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.