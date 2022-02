Damas de Blanco honran a Laura Pollán en el día de su natalicio; logran llegar a misa en La Habana y Matanzas

Las Damas de Blanco conmemoran este 13 de febrero el 74 aniversario del nacimiento de Laura Pollán Toledo, la mujer que lideró, con inteligencia y tesón por casi 10 años, el movimiento defensor de los prisioneros políticos cubanos.

La actual representante del colectivo, Berta Soler, afirmó en Facebook que este domingo la resistencia pacífica de las Damas de Blanco contra sus represores, sería dedicada a rendir tributo a Laura Pollán.

“Gracias a Dios, pude llegar al templo católico del poblado de Carlos Rojas, donde vivo y pedir libertad para todos nuestros presos políticos”, dijo a Radio Televisión Martí, Annia Zamora, la madre de Sissy Abascal, encarcelada por su participación en las protestas del 11 de julio.



“A los pocos minutos de entrar al recinto de paz, el operativo policial, con todos los oficiales de la policía política y uniformados [Policía Nacional Revolucionaria] se estableció en las cercanías, pero yo ya estaba dentro de la iglesia. Aquí en la provincia de Matanzas, cada domingo estamos siendo arrestadas”, apuntó Zamora.

Otras siete integrantes del grupo pudieron llegar a la misa este domingo: a la catedral de Camagüey, María Cristina Labrada; a la iglesia de Nuestra Señora de Regla, en La Habana, Lourdes Esquivel; a la de la Caridad, María Josefa Acón y Marieta Martínez; al templo del poblado de Los Arabos, Confesora de la Torre y Eugenia Malpica, y a la iglesia católica La purísima Concepción, en Cárdenas, Mercedes de la Guardia Hernández.



Fueron aprehendidas en Colón Caridad Burunate, su hija Yelena Marrero y Asunción Carrillo. Las liberaron con multas de 150 pesos a cada una “por violar el cordón de seguridad”, informó a nuestra redacción, Iván Hernández Carrillo.



Del mismo modo, fueron detenidas Leticia Ramos Herrería y Odalis Hernández, en Cárdenas.

"En mi caso, el oficial a cargo mandó a que me montaran en la patrulla y me llevaran directo a la ciudad de Matanzas. Me llevaron a la salida de Cárdenas y me trasladaron a la unidad de la policía de aquí, donde me mantuvieron hasta las 12 del mediodía en una oficina de dicha unidad. Antes fui nuevamente amenazada con llevarme a prisión", denunció Ramos Herrería en redes sociales.

Ni las autoridades, ni los medios oficiales, han confirmado las detenciones.

Además de Sissy Abascal, ya en prisión, dos Damas de Blanco matanceras esperan que sus sentencias se hagan firmes para ser internadas en centros penitenciarios, Tania Echavarría de Colón y Saily Navarro, de Perico.

También Aymara Nieto Muñoz, de la capital cubana, lleva varios años recluida y ahora espera una nueva sanción.

Tras anunciar, hace 3 semanas, que retomaban sus acciones dominicales, interrumpidas por más de dos años por la pandemia, los cuerpos de la Seguridad del Estado vuelven a movilizarse para impedir a las activistas el ejercicio de los derechos a la libertad religiosa y de manifestación.