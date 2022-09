Damas de Blanco acuden a misa a pedir por los presos políticos; al menos 14 fueron detenidas (VIDEO)

Al menos 14 Damas de Blanco fueron detenidas este domingo cuando intentaban llegar a iglesias en diferentes ciudades del país, dijo este lunes a Radio Martí la líder de la organización, Berta Soler.

En Matanzas resultaron detenidas 12 Damas de Blanco, y otras dos en La Habana que fueron, además, multadas, precisó Soler.

La líder opositora señaló que, a pesar de la represión gubernamental, una veintena de activistas pudieron asistir a misa y pedir libertad para quienes están encarcelados por sus ideas.

Tres activistas del movimiento femenino pudieron participar en la campaña en Santiago de Cuba, dos en Santa Clara, 12 en Matanzas y cuatro en la capital del país, añadió.

Soler explicó que, como de costumbre, salió de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lawton, La Habana, en compañía de su esposo, el exprisionero político Angel Moya, sobre las 12:30 de la tarde.



Ambos fueron detenidos por "mujeres policías y del departamento de Seguridad del Estado vestidas de civil", mientras "turbas paramilitares" los cubrían con un toldo para "tapar la visibilidad de alguna cámara que pudiera tomar video o fotos del arresto", detalló la opositora.



Moya fue conducido en un auto patrulla a la unidad de Policía de Guanabacoa y liberado horas después, pasadas las 5 de la mañana de este lunes. Mientras, Soler fue trasladada a la unidad policial "La Oncena", en San Miguel del Padrón, y liberada sobre la misma hora que su esposo, tras recibir una multa de 30 pesos cubanos.

Otra Dama de Blanco, Maria Cristina Labrada, fue arrestada este domingo en La Habana. En su cuenta de Facebook, la activista explicó que al salir de su vivienda, sobre las 8:20 de la mañana, fue detenida en la esquina de las calles Cortina y Milagros por "dos guardias vestidas de civil, una uniformada y el esbirro al frente en una moto", y conducida a la unidad de policía del Cotorro.

Una vez en el lugar, Labrada fue encerrada en un calabozo hasta la una de la tarde, cuando fue llevada a un salón de reuniones a interrogatorio. Según dijo en la red social, los agentes intentaron crear divisiones contra el movimiento opositor femenino.

"Luego me devuelven al mismo calabozo, donde al rato me entregan una multa de $150.00. Le pregunto al oficial y me dice que es por violar el dispositivo de seguridad que nunca existió. No vi ninguna señal que me indicara que no podía pasar. Así continúan las multas arbitrarias a las Damas de Blanco", concluyó Labrada, que fue liberada horas después de su detención, sobre las 7:15 pm, a dos cuadras de su vivienda.



(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)