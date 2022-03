Dama de Blanco teme ser encarcelada tras juicio de apelación en Colón, Matanzas

Este miércoles se realiza el juicio de apelación en el Tribunal Popular Municipal de Colón, en la provincia de Matanzas, a cinco manifestantes en las protestas populares del 11 de julio esa localidad, entre ellos una Dama de Blanco que teme ser encarcelada tras la audiencia.

Los que han apelado la sentencia son los opositores Leylandis Puentes Vargas y Francisco Rangel Manzano, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, sentenciados a seis años de prisión por los delitos de “desordenes públicos” y “desacato”; la Dama de Blanco Tanía Echeverría, esposa de Leylandis, también condenada a la misma cantidad de años y por los mismos delitos, pero con medida cautelar de prisión domiciliaria. También dos condenados por el delito de “atentado”: Raúl Santana López, con sentencia de siete años de cárcel, y Cesar Adrián Delgado Correa, condenado a cinco años, ninguno de los dos había tenido vínculos con la oposición.

Todos los hombres están encarcelados en la prisión de Agüica.

Sobre el juicio de apelación, pactado para las nueve de la mañana, Echeverría confesó que no tiene esperanzas en que cambie la sentencia y dijo que no descarta la posibilidad de que, al concluir la audiencia, ella sea conducida a prisión.

“Yo tengo un abogado y Leylandis tiene otro. Su abogada me dijo que ella presentará las pruebas que tiene de que mi esposo no estaba en la manifestación, el llegó al final de la protesta en Colón, vamos a ver qué pasa. En mi caso, me canso de llamar al abogado y no me responde, yo estoy preparada por si me llevan desde el tribunal para la prisión, ellos actúan como les da la gana, ellos son impredecibles”, aseguró la Dama de Blanco.

Por su parte Regla Burunate, esposa de Francisco Rangel Manzano, dijo que sus vecinos participarán en el juicio de apelación como testigos de la defensa.

“El viernes el tribunal mandó las citaciones a los vecinos, que fueron entregadas personalmente, porque en la sentencia de Francisco Rangel se expone que este no se lleva con los vecinos, es decir, ellos lo tildan como si fuera un delincuente, entonces cada vecino hizo una carta a la abogada donde describen cómo era su comportamiento en el barrio y esos vecinos van a ir de testigos al juicio de Pancho en favor de la defensa”, declaró Burunate.

La señora denunció que los testigos de la fiscalía son los mismos uniformados que maltrataron a los manifestantes.

“Son los mismos testigos que utilizaron en el juicio en contra de mi esposo, son policías y corruptos, hay dos que son oficiales de la Seguridad del Estado y otro señor que vive al doblar la esquina de mi casa, miembro de la brigada de respuesta rápida, pero ese señor está cumpliendo una condena de cinco años de cárcel sin internamiento por robarle al estado, imagínese usted. Esperamos que todo esto sea igual como han sido todos estos procesos, mentirosos y falsos”, afirmó Burunate.