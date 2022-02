Dama de Blanco enferma recibe brutal golpiza de la policía, denuncia la activista

Berta Soler resultó detenida el martes cuando se disponía a visitar a una de las Damas de Blanco, grupo que lidera en defensa de los derechos humanos y de la libertad de los prisioneros políticos en Cuba.

Soler explicó a Radio Martí que los agentes de la Seguridad del Estado esperaron a que llegara a su destino para detenerla.

“Sobre las 10 de la mañana salgo de aquí, de la sede nacional (de las Damas de Blanco) que me dirigía a Calabazar, a casa de Julia, una de las Damas de Blanco y estando en la parada, se acerca un agente de la Seguridad del Estado y pregunta para dónde yo voy y le digo: para Calabazar, pero entonces me dice ‘puedes continuar’".

La líder de la organización femenina declaró haber estado bastante tiempo en la parada, esperando el autobús, sin que hubiera ningún contratiempo.

Al subir al ómnibus, relata, “me percato de que tengo un “seguimiento”; detrás del ómnibus donde voy, un carro con chapa particular, pero del Ministerio del Interior, y el agente de la Seguridad del Estado en una (motocicleta) Suzuki (...) Cuando me bajo ya en la parada del Cementerio de Calabazar, se desmonta el agente de la SE y me dice que no puedo continuar, que tengo que virar para atrás y estoy detenida”.

Soler interpeló al oficial preguntándole por qué no la detuvo durante la espera en la parada del autobús, a lo cual, el agente respondió “No, porque ahora hubo una contraorden y por lo tanto, no puede llegar a casa de Julia”.

Estos hechos, recuerda Soler, ocurrieron cerca de “las 11:05 de la mañana y sobre las 11:50, me dejan aquí, en la Avenida Porvenir y calle D y donde el agente de la SE me dice que no puedo salir y que me mantuviera tranquila dentro de la vivienda. El operativo (de vigilancia) se ha mantenido ahí, por si salgo de la sede nacional”, concluyó Berta Soler.

Un operativo de la policía política se mantiene permanentemente frente a la sede de las Damas de Blanco y siempre que la líder de la organización pacífica merecedora del Premio Sájarov a la Libertad de Expresión 2005 intenta salir de lugar, es detenida por varias horas por los agentes represivos del régimen.

Estas condenas oficiosas a reclusión domiciliaria se están aplicando en todo el país contra opositores, activistas, periodistas independientes y sociedad civil en general desde hace aproximadamente un año.