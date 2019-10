Díaz-Canel llama 'manipulación política' a reportes tras la muerte de una bebé recién vacunada

El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió el lunes los reclamos de una madre habanera que pide explicaciones por el fallecimiento de su hijita de un año después que fuera vacunada en un policlínico de Alamar.

“Dolorosa pérdida de bebé Paloma. Condolencias a sus padres”, escribió Díaz-Canel en Twitter. “MINSAP investiga y cuida celosamente a otros niños afectados. Ofende y lastima manipulación política de adversarios. Nada más importante que un niño para la revolución cubana”, y termina el mensaje con el eslogan convertido en etiqueta #SomosCuba.

El gobernante usó la palabra “adversario” y no “enemigo” para referirse a quienes, según él, han manipulado la tragedia con fines políticos.

Yaima Caballero Peralta, madre de la bebé fallecida, Paloma Domínguez Caballero, agregó un comentario al post donde reproduce el tweet de Díaz-Canel.

“Es una pena que le importe más lo que digan los adversarios que lo que sientan los padres”, escribe la madre. “Mi niña se llamaba Paloma Domínguez Caballero, y la pérdida fue triple, porque la mataron a ella y a sus padres”.

En otro post informó haber recibido una llamada telefónica del director nacional del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), cuyo nombre no menciona. Medios oficiales de la isla identifican al Dr. Roberto Álvarez Fumero con esa responsabilidad.

“Nos hizo [una llamada telefónica] para darnos su pésame, el cual sé que es muy sincero porque él estuvo ahí con mi nena todo el tiempo muy preocupado y angustiado”, escribió Caballero Peralta.

“Me informó y confirmó 100% que la causa del fallecimiento de mi hijita no fue la vacuna PRS, sino algo que sucedió en el policlínico [Enrique] Betancourt Neninger, porque dicha vacuna fue usada en el resto del país y no tuvo ningún tipo de consecuencias”, añade la madre. “Me dejó bien claro que las causas se están investigando”.

El primero de los comentarios que aparece junto a la nota fue escrito también por Caballero Peralta.

“Es decir, ¿que al final sí fue negligencia del policlínico? ¿Enfermera? Lo digo porque muchos dicen que Cuba no tiene la culpa de nada porque la vacuna es de la India”, comenta la madre. “Al final todos sabemos que la culpa no la va a tener nadie, solo aparecerán las causas, pero culpable no creo”.

Le siguen otros mensajes de personas que se han conectado a su cuenta, muchos afligidos por la tragedia y con frecuencia reclamando justicia.

“!Por favor, no dejes de hacer justicia, porque en este país siempre es igual!”, le dice alguien. “Sé que nada devolverá a tu beba, pero no podemos dejar esto impune. ¡Fuerza! Cuba entera está contigo”.

Al pie del mensaje de condolencia de Díaz-Canel se multiplican los ataques a quienes cuestionan la atención sanitaria en la isla y las propias palabras del gobernante. Entre esos, no falta el reconocimiento de que suman al menos cientos las voces críticas.

“Tenemos plena confianza en la #RevolucionCunana [sic] como nos ha inculcado el gigante Fidel, para los niños trabajamos y a ellos nos debemos”, escribe alguien bajo la firma de Ignacio Fuentes, en una cuenta ilustrada por la foto de una persona de espaldas con una gorra verde olivo. “Confío plenamente en el gobierno que usted encabeza presidente Díaz-Canel, algunos cientos hoy difaman, pero millones confiamos en Cuba”.

Annarella O'Mahony cuestiona específicamente el argumento del gobernante de que hayan aprovechado el caso para extraer dividendos políticos.

“No estoy al tanto de la manipulación a la que usted se refiere, pero es lamentable que, por más raros que sean estos casos en el PAMI [Programa de Atención Materno Infantil], los pronunciamientos del MINSAP y suyos hayan sido tardíos, la UPEC ausente aún y nadie ha ido a ver los padres”, escribe O’Mahony. “Mi corazón está con la familia”.

La UPEC es la Unión de Periodistas de Cuba, subordinada al Partido Comunista. La autora del mensaje parece subrayar que la prensa bajo control del gobierno solo se hace eco de la posición oficial.

Con Paloma Domínguez suman cuatro los niños que han muerto en Cuba después que les administraran vacunas producidas por la firma Serum Institute of India Ltd., reporta el diario El Nuevo Herald. Los otros tres fallecimientos ocurrieron en mayo de 2002 a raíz de que les pusieran una vacuna contra el sarampión.