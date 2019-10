Díaz-Canel estudia "nuevas ideas" en las relaciones con el Kremlin

La Habana y Moscú estudian “nuevas ideas” para garantizar el “desarrollo económico” de Cuba en la próxima década, pero no está claro en qué consisten esas ideas ni cuáles son los proyectos de colaboración discutidos ahora por el gobernante Miguel Díaz-Canel con el presidente Vladimir Putin en su visita a Rusia.

Lo que sí parece claro es que el viaje de Díaz-Canel a Moscú da seguimiento a los preparativos para implementar esas nuevas ideas, como indican sus propias palabras, citadas por la Presidencia de Cuba en su sitio de internet al mencionar la reciente visita del primer ministro ruso Dimitri Medvedev a La Habana:

“Su estancia tuvo una significación particular, porque no solo se concretó en evaluar los resultados del programa conjunto que venimos realizando, sino que usted propuso un grupo de nuevas ideas y líneas de trabajo. A todo ello […] se le está dando un seguimiento completo y se ha trabajado con los ministerios correspondientes en cada una de las propuestas”.

Como de costumbre, lo que trascendió del encuentro de Putin con Díaz-Canel fue la arenga protocolar.

“Cooperamos activamente y nos apoyamos mutuamente en la arena internacional”, dijo Putin el martes al anunciar que acepta la invitación para visitar la isla, pero sin especificar cuándo. “En Rusia siempre hemos sentido una especial simpatía por la postura independiente de Cuba, por su postura soberana”.

El gobernante cubano sí le puso fecha a su próxima visita a Rusia. Será en mayo, para asistir a las ceremonias por el 75 aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial... (y tentativamente seguir trabajando en las nuevas ideas).

El sitio web de la Presidencia de Cuba atribuye a la prensa rusa lo que Putin dijo frente a Díaz-Canel sobre la invitación que éste le hizo a visitar La Habana: “La aprovecharé sin falta”. El encuentro entre ambos cerró con esa frase, de acuerdo con el comunicado del Kremlin.

“Los presidentes discutieron las perspectivas para consolidar la asociación estratégica entre Rusia y Cuba en diferentes ámbitos, así como temas de actualidad en la agenda internacional”, indica la nota.

Díaz-Canel se reunió con Putin el martes no en el Kremlin, sino en Novo-Ogariovo, la residencia campestre del presidente ruso en las afueras de Moscú.

Después de los encuentros con Putin y con Medvedev, el gobernante cubano condecoró a los técnicos rusos que trabajaron en la restauración de la cúpula del Capitolio habanero y les hizo un elogio luminoso.

“La Habana hoy tiene más luz por el reflejo del sol y la luna sobre la cúpula dorada que ustedes restauraron”, dijo Díaz-Canel, de acuerdo con el sitio de internet de la Presidencia de Cuba.

Según Associated Press, el comercio entre Cuba y Rusia se ha duplicado desde 2013, y se espera que cuando termine este año alcance los 500 millones de dólares.

“El año pasado Rusia envió a Cuba mil minibuses, 50 locomotoras, decenas de miles de turistas y la promesa de aumentar el sistema de generación eléctrica de la isla con un multimillonario plan de desarrollo”, detalla AP.

Aun así, está muy lejos de los tiempos de la guerra fría.

De acuerdo con el profesor Carmelo Mesa Lago, experto en temas cubanos, “en los treinta años que transcurrieron entre 1960 y 1990, la Unión Soviética le concedió a Cuba 65,000 millones de dólares, el triple del total de ayuda financiera que le entregó la Alianza para el Progreso del presidente estadounidense John F. Kennedy a América Latina”.

Al desaparecer la Union Soviética el 26 de diciembre de 1991, Cuba aún le debía 35,000 millones de dólares. El 90 por ciento de esa deuda fue condonada en 2014.

“En los años 90 cometimos el error de darle la espalda a Cuba”, dijo Konstantin Kosachev, presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara alta del Parlamento ruso citado por AP. “Eso ya pasó, y estoy absolutamente convencido de que nuestras relaciones merecen mayor atención por parte de Rusia”.

(Con información de las Presidencias de Rusia y Cuba, EFE, Associated Press, The New York Times y redes sociales)