Díaz-Canel en Argentina para la investidura de Fernández

El gobernante de Cuba Miguel Díaz-Canel llegó el domingo a Buenos Aires para asistir a la toma de posesión del presidente electo Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo mandato entre 2007 y 2015 estuvo marcado por una estrecha alianza con La Habana.

Además de su esposa, Lis Cuesta, acompañaron al mandatario el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, entre otros. Fueron recibidos en el aeropuerto internacional de Ezeiza por Marcelo Suárez Salvia, jefe de Protocolo y Ceremonias de la cancillería argentina.

Es el primer viaje de Díaz-Canel a Argentina con investidura de presidente de la República de Cuba. En Twitter, alguien que firma Daniel E. Naón publicó a raíz de la llegada --y lo hicieron también otros usuarios-- un mensaje con una sola palabra: “Malvenidos”, en lugar del habitual "bienvenidos".

Hace un año, el 30 de diciembre de 2018, el gobernante escribió en esa red social que no faltaban los “mal nacidos” por error en Cuba, “que pueden ser peores que el enemigo que la ataca”.

De acuerdo con una nota aparecida en el periódico Granma, Díaz-Canel compartió desayuno el lunes con un grupo de empresarios locales a quienes agradeció que, “pese al bloqueo de Estados Unidos”, apuesten por las relaciones comerciales con Cuba.

Fuentes de la cancillería argentina informaron a EFE que este lunes Díaz-Canel presentaría una ofrenda floral en el monumento al libertador José de San Martín, un acto habitual en las agendas de los mandatarios que hacen visitas oficiales a Buenos Aires.

El martes acudirá a la investidura de Alberto y Cristina Fernández --presidente y vicepresidenta electos tras ganar las elecciones del 27 de octubre--, que jurarán sus cargos en un acto en el Congreso, al que además de altas autoridades del Estado asisten como invitados mandatarios de diversos países.

Florencia, hija menor de la vicepresidenta Cristina Fernández y de Néstor Kirchner, está desde marzo de este año en La Habana porque, según su propia madre, recibe tratamiento en el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (CIMEQ), donde, entre otros problemas, le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático, atribuido por Cristina Fernández a la “persecución judicial” a la que, dice ella, las somete la justicia por varias causas de corrupción.

La vicepresidenta electa la ha visitado en varias ocasiones durante el año.

Para el acto de investidura del martes están también confirmados el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez; el presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el de Chile, Sebastián Piñera, entre otros.

Al comentar que no fue invitada a la ceremonia, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, le dijo al diario Página Siete: “Yo no tengo ninguna afinidad con gente que no respeta la democracia, que coarta las libertades”.

El diario La Nación de Buenos Aires confirmó la mañana del lunes que el presidente brasileño Jair Bolsonaro tampoco asistirá a la toma de posesión de los Fernández, ni enviará a nadie en su lugar.

De acuerdo con Granma, “Argentina es el cuarto socio comercial de Cuba en América Latina y el Caribe, el noveno a nivel internacional, y el segundo emisor de turistas a Cuba en la región”.

Con información de la agencia EFE, diarios de Cuba, Argentina y Bolivia y redes sociales