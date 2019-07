Periodistas encarcelados por Ortega ganan Premio Internacional de Libertad de Prensa

Los dos periodistas de 100% Noticias –canal noticioso por cable y digital, uno de los más importantes medios independientes de Nicaragua- Lucía Pineda y Miguel Mora, fueron liberados el pasado 11 de junio tras permanecer 172 días “enterrados en vida”, según las propias palabras de los periodistas en entrevista concedida al Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés.

Tras recibir gran cantidad de amenazas a partir de las primeras coberturas de las manifestaciones populares del mes de abril del pasado año, ambos fueron detenidos, junto a su colega Verónica Chávez, el 21 de diciembre de 2018 en la misma sede del diario.

“Entraron con brutalidad -recuerda Mora- sabían que estábamos trabajando y llegaron como si estuviéramos en una fortaleza con armas, nos sacaron de allí como si fuéramos delincuentes, como si fuéramos una especie de jefes del narcotráfico”.

Chávez fue liberada horas después de su detención, mientras Pineda y Mora eran trasladados a la tristemente célebre cárcel El Chipote.

“Estábamos encerrados en celdas de total aislamiento, como pequeñas tumbas. Las ventanas eran muy estrechas. No hablaba con nadie. Básicamente estábamos enterrados en vida”, añade Mora.

“Fue una tortura sicológica estar allí –cuenta Lucía Pineda- pasé dos semanas defecando en mi mano. Se llevaron mis anteojos, tenía un dolor terrible en los ojos, y ellos no me ayudaron. Me interrogaron más de treinta veces, cuestionaron nuestro trabajo, y querían obligarme a que le ofreciera disculpas al presidente Ortega”.

Tras su reciente liberación y conocer que ambos han sido galardonados con el Premio Internacional de la Libertad de Prensa, que les será entregado el próximo mes de noviembre, Miguel Mora declara:

“Nos hemos convertido, sin quererlo, en los abanderados del periodismo en Nicaragua y un ejemplo de lo que es el periodismo en tiempos cruciales. Estamos contentos de recibir el Premio Internacional de la Libertad de Prensa de 2019 en nombre de todos los periodistas que, por mucho tiempo, han arriesgado su vida por el simple acto de salir a reportear en las calle de Nicaragua.”

Otros premiados

Otros periodistas que serán premiados por el CPJ en 2019 son:

Patrícia Campos Mello, periodista y columnista del diario brasileño Folha de S.Paulo. Durante la campaña para las elecciones presidenciales de Brasil en 2018, Campos Mello fue objeto de ataques en las redes sociales y su privacidad fue violada en respuesta a artículos suyos en los que denunciaba que partidarios del entonces candidato presidencial Jair Bolsonaro presuntamente habían patrocinado envíos masivos de mensajes en WhatsApp.

Neha Dixit, periodista investigativa freelance india que se dedica a cubrir el tema de los derechos humanos. Ella ha sido blanco de amenazas físicas y judiciales, así como del acoso en las redes sociales, luego de informar sobre presuntos actos ilícitos de grupos nacionalistas de derecha y la policía.

Maxence Melo Mubyazi, campeón de la libertad de expresión digital en Tanzania, y cofundador y director gerente de Jamii Forums, un sitio web de debate digital y fuente de noticias en desarrollo. Melo ha sido procesado judicialmente en virtud de la restrictiva Ley contra el Ciberdelito de Tanzania y, en 2017, compareció en los tribunales en 81 ocasiones.

El Premio Gwen Ifill de la Libertad de Prensa de 2019, que el CPJ otorga para homenajear una trayectoria extraordinaria y sostenida a favor de la libertad de prensa, se entregará a Zaffar Abbas, director del diario pakistaní Dawn. Abbas, quien tiene décadas de experiencia en el ejercicio del periodismo en Pakistán, ha dirigido Dawn desde 2010. Bajo su liderazgo, Dawn y sus periodistas con frecuencia han sido objeto de la presión gubernamental.