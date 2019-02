Día Mundial Contra el Cáncer

El Consejo de la Internacional Socialista (IS) reconoció este martes los esfuerzos del líder opositor de Venezuela Juan Guaidó "de conducir una transición hacia la democracia, apoyada en la legítima Asamblea Nacional", y

consideró que la única manera de avanzar es la celebración urgente de nuevos comicios.



Al término de una reunión de dos días en la capital dominicana, clausurada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, vicepresidente de ese organismo y que realiza una visita oficial al país, la IS también expulsó de sus filas al gobernante partido de Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), por las violaciones de derechos humanos y de los valores democráticos.

Aunque la crisis venezolana no formaba parte de la agenda oficial de la reunión de la IS, el tema fue debatido por los participantes y este martes se aprobó una resolución en la que el organismo señaló que las elecciones en ese país, han de "ser vigiladas por una nueva autoridad electoral plenamente independiente e imparcial".



Además, "deben tener lugar con la participación de aquellos previamente calificados y estar acompañadas por la liberación de los prisioneros políticos", se agrega en la resolución.



En su resolución, el Consejo de la IS subrayó que el Parlamento, que preside Guaidó, quien el pasado miércoles se proclamó presidente interino de Venezuela, "es el poder legítimo para conducir la transición democrática" y rechazó "categóricamente toda forma de intervención militar extranjera para un cambio de régimen".



Reiteró su posición de que el proceso electoral de mayo pasado, en la que Nicolás Maduro logró un segundo mandato, "no contó con credibilidad democrática, ya que fue realizado "ilegalizando líderes y partidos políticos" lo que obliga a la IS "a desconocer dicho proceso, por ser contrario a las normas democráticas de competencia, libertad y garantías".



Asimismo, expresó su "enorme" preocupación por la "represión que

está efectuando el ilegitimo régimen de Nicolás Maduro" y exigió "la

plena restitución del orden constitucional".





El pasado 10 de enero Maduro tomó posesión de su segundo mandato después de unas elecciones celebradas en mayo de 2018, que no fueron

reconocidas por buena parte de la comunidad internacional.



Por su parte, Guaidó se proclamó el 23 de enero presidente interino de su país, logrando un contundente respaldo de la mayoría de los Gobiernos de América, entre ellos el de Estados Unidos. En su discurso de clausura de la reunión de la IS, Pedro Sánchez envió el "aliento" de esta organización al pueblo venezolano y mandó también un mensaje al presidente Nicolás Maduro.

"Quien contrapone socialismo y libertad y responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y democracia no es socialista, es un tirano", dijo Sánchez.

Previo a su participación en el acto, Sánchez se reunió con los opositores venezolanos Carlos Valero, diputado nacional de la Asamblea por Un tiempo Nuevo, y Mauricio Poler y Paula di Mattia, miembros de Acción Democrática, quienes forman parte de la IS.

Aunque el partido de Guaidó, Voluntad Popular, está en la IS, ningún representante acudió a esta reunión de Santo Domingo.



Tanto el Gobierno de España como los de Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal instaron este sábado a Maduro a convocar en un plazo de ocho días a elecciones en Venezuela y, si no lo hace, reconocerán a Guaidó como presidente interino del país.



Por otro lado, en la última jornada del encuentro, la IS expulsó de la organización al FSLN, el partido gobernante en Nicaragua, por las iolaciones de derechos humanos y de los valores democráticos cometidas por el Gobierno que preside Daniel Ortega.



La decisión se adoptó tras la presentación de un informe sobre la situación de Nicaragua a cargo del presidente del comité de disciplina de la IS, Rafael Michelí, quien tras condenar la crisis que vive esa nación concluyó que el FSLN "ya no nos representa", lo que fue rechazo por el representante de ese partido, Francisco Rosales, quien la calificó de "un verdadero adefesio jurídico.

La IS también aprobó una resolución en la que reiteró su apoyo "al derecho inalienable" de Puerto Rico, Estado Libre Asociado de EE.UU, "a su libre determinación e independencia", así como otra contra la discriminación, la xenofobia y el populismo, y una más respecto a la amenaza del conflicto nuclear.



La reunión de la IS en el país coincidió con el 80 a aniversario del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que presidió hasta su muerte el líder socialdemócrata José Francisco Peña Gómez y que en la actualidad es dirigido por el canciller del país, Miguel Vargas.