"Me acaban de dar golpes delante de todo el mundo": curadora de arte denuncia violencia policial en Cuba (VIDEO)

La crítica de Arte Claudia Genlui Hidaldo denunció el domingo que la Seguridad del Estado arrestó violentamente al artista Luis Manuel Otero Alcántara y que ella misma fue víctima de la violencia policial cuando ambos salían de su casa en la calle San Isidro en La Habana Vieja.

La joven dijo en un video que los oficiales la tiraron a la calle y la golpearon cuando ella intentaba documentar el violento arresto a su pareja: "Hoy he sido golpeada por la policía. Tengo sangre en la mano, sangre en la rodilla. Me tiraron en el medio de la calle de San Isidro. Ahora mismo me acaban de dar golpes delante de todo el mundo".

"Luis Manuel Otero Alcantara ha sido detenido, yo he sido golpeada por la policía política y la Seguridad del Estado en Cuba, me han quitado el teléfono...la mujer cubana y los artistas e intelectuales cubanos están siendo violentados!! Reaccionemos!!!", escribió la curadora.

Genlui fue despedida de su empleo como especialista principal en la galería Factoría Habana, Adjunta a la Oficina del Historiador de la Ciudad​, luego que impartiera en la Embajada de la República Checa en Cuba una conferencia sobre arte independiente cubano y sobre la obra de Otero Alcántara.

El pasado 8 de febrero lanzó RICINA, un proyecto independiente para "visibilizar y desarrollar diferentes proyectos culturales" que parte del trabajo con artistas independientes e intelectuales "cuyo objetivo sea generar nuevas estructuras de pensamiento a través del arte, capaces de incidir en la sociedad cubana".