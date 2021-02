Cultura y prohibiciones en Cuba

Tres realizadores cubanos declararon al diario 14ymedio que están de lo mas preocupados sobre las nuevas prohibiciones al trabajo por cuenta propia, aunque el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficas (ICAIC) ha intentado “tranquilizar al gremio del cine”.

Para José Luis Aparicio, el Registro del Creador Audiovisual y Cinematográfico (Recac) ha sido útil pero no es para todos. Dijo a 14ymedio que ve como un problema el hecho de que hay cineastas que por diferentes razones no les interesa estar en ese registro, "porque sobre todo creen en un tipo de cine independiente más radical y underground", no por los temas y la forma en que los cuentan, sino por principio, porque "creen que pertenecer a una norma estatal que regula a los creadores independientes ya va en contra del concepto independiente".

Pone como ejemplo a Jorge Molina o Miguel Coyula, que por decisión propia no pertenecen al Recac pero "tienen una obra que los avala", informa el diario digital.

El realizador Víctor Alfonso menciona otro problema: "¿Cómo te registras si no tienes obra? Se necesitan al menos tres obras para poder pertenecer al registro del creador audiovisual, esto es una paradoja. ¿Cómo logras tener tres obras de calidad si no puedes filmar de manera legal? Esa es la gran pregunta pero sinceramente creo que no va a haber muchos cambios, la gente va a seguir filmando y no va a pasar nada".

El guionista Mijail Rodríguez considera que el Ministerio de Cultura pretende "salvar" a los artistas a través del Decreto Ley 373 o el Recac, pero todo esto "es usado muy a conveniencia".

"Al final todo funciona como mecanismo de control", dijo Rodríguez a 14ymedio.