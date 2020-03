Cubanos varados en Guyana regresarían a La Habana la noche del viernes y el sábado

Una emisora radial de Guyana informó la noche del jueves que los cubanos varados en ese país por el cierre de los dos aeropuertos internacionales locales regresarán a Cuba en dos vuelos la noche del viernes y el sábado.

Demerara Waves, la emisora que opera un sitio de noticias homónimo en internet, atribuye la información a la Embajada de Cuba en Guyana, que a su vez pide a los cubanos varados allí ponerse en contacto con Aruba Airlines.

“Se espera que los más de 200 compradores, en su mayoría cubanos, salgan en vuelos de emergencia facilitados por las autoridades guyanesas”, dice la nota. “El embajador cubano en Guyana, Narciso Reinaldo Amador Socorro, dijo a los periodistas que Aruba Airlines enviaría un avión para partir el viernes por la noche a las 8 en punto y otro el sábado”.

Aconsejó a los cubanos varados que contactaran a Aruba Airlines. La información le fue confirmada a Demerara Waves 103.1 FM por el Director General de la Autoridad de Aviación Civil de Guyana, el teniente coronel retirado Egbert Field.

“Los vuelos de Aruba Airlines llegarán [a Guyana] vacíos, la tripulación permanecerá a bordo y los pasajeros podrán partir”, dice la nota. “Esto es solo para aliviar a los cubanos”, añade, citando a Field.

De acuerdo con un reporte de la agencia EFE, los cubanos varados en Guyana forman parte de los grupos que viajan a ese país para comprar mercancías y llevarlas a Cuba, donde las venden. Tenían previsto regresar la noche del miércoles y el jueves, pero los sorprendió allí la orden del gobierno guyanés de cerrar los dos aeropuertos internacionales.

Se trata del Aeropuerto Internacional Cheddi Jagan y el Aeropuerto Internacional Eugene F. Correia “Ogle”, cuyas operaciones fueron suspendidas del 18 al 31 de marzo para detener la propagación del coronavirus.

Algunos de los cubanos varados se habian quejado a medios locales de que, mientras el gobierno de su país abría los brazos al crucero MS Braemar, entre cuyos pasajeros y tripulantes se contaron al menos seis casos confirmados de coronavirus y decenas de posibles contagios, ellos quedaban relegados en Guyana y no recibían ayuda.

De acuerdo con Demerara Waves, el embajador Amador Socorro pidió a los cubanos que se pusieran en contacto con la Embajada, localizada en 46 High Street Kingston, en la ciudad de Georgetown. El sitio de internet oficial de la sede diplomática apunta estos teléfonos: (592) 2251881 y (592) 2251883.

“La puerta de la embajada está abierta para todos los cubanos que necesiten comunicarse con la embajada, y la embajada informará a todos”, declaro Amador Socorro, según la emisora local.

Cita también a Sonet Balua, propietario del Hotel Guyana International, quien habría visitado la embajada con uno de los cubanos varados para buscar ayuda con el alojamiento.

“En este momento no tienen dinero”, dijo Balua, citado por Demerara Waves. “Todo el dinero lo habían gastado comprando y pagando el hospedaje. En este momento no tienen dinero para pagar hospedaje, comida ni transporte. Yo tengo un hotel, pero no puedo permitirme [albergarlos gratuitamente] 14 días”.