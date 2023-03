“Todos estamos pasando hambre", alertan cubanos sobre escasez de alimentos (VIDEO)

La escasez de alimentos básicos se agrava en Cuba y los precios de lo poco que aparece son inalcanzables para la mayoría de la población, especialmente para los pensionados y las madres solteras, los grupos más vulnerables en esta crisis, alertaron a Radio Televisión Martí cubanos desde la isla.



Yumisleydis Hernández Barroso, de 35 años, residente en el poblado de Sibanicú y madre de cuatro niños menores, llamó la atención sobre su situación para adquirir los alimentos.



“Todos estamos pasando hambre, yo estoy pasando hambre, mis niños están pasando hambre, mi familia está pasando hambre. No hay posibilidad alguna en la que uno pueda comprar la alimentación. Lo que vayas a comprar de comida, todo está carísimo. No hay de donde sacar dinero; he tenido que vender la poca ropa que tengo para poder comprarle comida a mi niños”, aseguró la mujer.

También en Camagüey, Kirenia Perdomo Delgado, paciente VIH de 30 años de edad y madre soltera de dos niños que cursan la escuela primaria, expresó:



“Los mandados no los puedo casi ni comprar; no tengo dinero para comprarle la comida a mis niños, para la merienda de los niños son casi 200 pesos diarios y a veces tengo que estar mandando a los niños (a la escuela) con la bolita de pan, la que no se comen por la tarde para dejarla para el siguiente día”.

Yoel Espinosa Medrano, desde Santa Clara, destacó que allí el dinero no les alcanza a los retirados para comer.

“Aquí hay muchas personas que no están comiendo arroz en sus viviendas; ya va por 160 pesos (la libra) en la ciudad y no es llegar y comprarlo tampoco. La carne de cerdo ya está superando los 400 pesos por libra. Los más perjudicados son los ancianos, las personas jubiladas, los que son pensionados, el dinero que cobran de jubilación apenas llega a los 1500 pesos”, explicó el emprendedor.

Juan Alberto de la Nuez, residente en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, territorio productor de arroz, señaló que “la producción arrocera sigue en descenso, y las causas son la falta de insumos y que muchos arrendatarios de tierras abandonaron el país vía Nicaragua y las producciones de viandas y las hortalizas está casi totalmente desaparecida en este municipio”.



San Antonio de los Baños, en Artemisa, era considerado un territorio rico en producciones agrícolas. Al respecto, el usufructuario Daniel Alfaro Frías, opinó:



“Una libra de arroz está costando 220 pesos y la libra de frijoles 180 pesos. Compré ayer una manito de plátanos fruta maduros y me costó 240 pesos los 10 platanitos. Ya estamos hablando de que casi le va a ser imposible al pueblo alimentarse”.



Ramón Zamora describió la crisis que enfrentan los holguineros con la alimentación.



“Las colas son increíbles por un mendrugo de pan, porque el hambre es tan grande que ya las personas para resolver, comen un pedazo de pan y quizás un poco de café”, apuntó Zamora.



Y desde Baracoa, en Guantánamo, el periodista independiente Emilio Almaguer dijo que el precio de los alimentos básicos como el arroz se han disparado en el mercado irregular.

“El arroz, unos 200 pesos la libra en la calle; el litro de aceite, por encima de los 700 pesos. Estamos con la soga bien apretadita al cuello”, concluyó el comunicador.