Cubanos protestan ante embajada de La Habana en Serbia (VIDEO)

En Belgrado, capital de Serbia, este martes 20 de julio, en los alrededores de la embajada de Cuba, se celebró una protesta de solidaridad con el pueblo de la isla, y la realizaron cubanos insatisfechos con las condiciones de vida en su país de origen. Al mismo tiempo, representantes del partido comunista de Serbia y la liga juvenil organizaron otra manifestación.

Juan de Dios, uno de los cubanos manifestantes dijo al servicio de los Balcanes de Radio Europa Libre (RFE), que se hizo la manifestación “para demostrar a Serbia y al mundo que los cubanos que están fuera de Cuba ya no tienen miedo. Hace un par de días apagaron el internet y ahora cada día lo encienden y lo apagan, no todas las ciudades tienen internet. Mi familia me dijo que hubo muchos arrestos en el barrio”.

Carlos, otro residente cubano en Serbia, afirma que participa en la protesta “porque en Cuba no tenemos libertad, no tenemos democracia. No hay progreso para mi pueblo, para mi hermana y para mi padre. Está trabajando toda su vida para nada”.

Miloš Karavezić, del Nuevo Partido Comunista de Yugoslavia y la Liga Juvenil Comunista dijo que cree que "el pueblo de Serbia debe apoyar al pueblo cubano y que el pueblo cubano debe ser libre, no de cómo se dice dictaduras, sino del imperialismo americano".