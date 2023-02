Cubanos padecen por falta de medicinas mientras Cuba vende fármacos a México por valor de $85 millones

En Cuba, la falta de anestesia y otros insumos médicos, tanto en hospitales como en clínicas estomatológicas, es denunciado en redes sociales, pero también a través de testimonios llegados a Radio Martí.



En Twitter, varios usuarios posteaban sobre el tema hace solo días, entre ellos Renasan72, quien escribía: “¿Tienen anestesia por allá? En Cuba muchas cirugías electivas se suspenden por múltiples faltantes; claro se lo venden a Venezuela”.



En la misma red social, quien se identifica como Voltus V señalaba: “En Cuba dan más miedo los hospitales que la enfermedad; no hay de nada, los pacientes mueren por falta de antibióticos. No hay complementarios, no hay anestesia, ni suturas... en fin, un desastre”.



Desde Guanabo, en La Habana del Este, la sindicalista María Elena Mir relató a Radio Martí lo ocurrido a una amiga en la clínica estomatológica de esa localidad.



“Tiene una infección, hay que sacarle una muela y, por falta de anestesia, porque no hay, es la realidad, no hay, tuvo que virar. Ahora mismo me acaba de decir que le dieron turno para el miércoles, por si entraba la anestesia”.

También desde La Habana, la activista María López explicó a Radio Martí la experiencia que vive con su padre, quien necesita aplicarse radioterapias.



“Mi papá está ‘canulizado’ y no hay hospital que, en este momento, esté dando la radioterapia porque, los pocos que tienen, es una lista que es interminable”, alegó la mujer.

López aseguró que falta todo tipo de medicamentos en las farmacias.



“Son trescientos (tipos de medicamentos) que están en falta, hace más de dos años, inclusive, algunos”, denunció la activista.



Durante la reciente visita del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel a México, el Secretario de Salud de ese país, Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, se refería a la compra de medicamentos a Cuba.



“Derivado de la compra consolidada de medicamentos para el 2023-24 en nuestro país, se adjudicaron 19 claves a Cuba de los rubros de anestesiología, neumología, oftalmología y para el tratamiento del cáncer, con un monto máximo de un mil quinientos setenta y seis millones, ciento trece mil trescientos cincuenta y nueve pesos mexicanos”, dijo el funcionario azteca.



Al cambio actual, esa cantidad representa más de 85 millones de dólares. Entre los fármacos adquiridos, el Dr. Alcocer Varela mencionaba anestésicos.



“Entre los fármacos que le venderán a México están los anestésicos y los citostáticos, ambos grupos de medicamentos muy deficitarios en la isla y reinvertirlos, por supuesto, en las empresas y en los sectores que les son lucrativos a ellos”, explicó desde Holguín el médico opositor Eduardo Cardet, haciendo referencia al uso que el régimen hará del dinero obtenido con la venta de medicamentos a México.