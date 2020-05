Cubanos en Nicaragua: "No tenemos ni dinero, ni comida, ni nada"

Más de 90 cubanos que se encuentran varados en Nicaragua pidieron a las autoridades de la isla que los retornen a Cuba en un vuelo humanitario.

De no ser posible este viaje, han pedido a la Embajada que al menos les brinde un techo donde protegerse de la pandemia.

"Un techo, aunque no tengamos cama, que tenga paredes y donde al menos estemos resguardados por el riesgo de la pandemia. Por ejemplo, en mi cuadra hubo una muerte y estamos con el temor, pero si al menos todos estamos reunidos, nos estamos cuidando y apoyando entre nosotros mismos", dijo uno de los afectados al diario La Prensa.

Entre las decenas de cubanos que desde el 6 de abril han esperado retornar a La Habana hay algunos que padecen enfermedades crónicas como asma, informa La Prensa.

La mayoría viajó al país centroamericano para comprar y ahora están sin dinero, sin alimentos y sin hospedaje.

"Vinimos de compra pero yo no sabía que iba a quedar varada en esta pandemia. Mi vuelo era el 14 de abril y quiero irme para mi país. Ahorita no estamos en la calle porque gracias a Dios unos pastores nos recogieron pero ya no tenemos ni dinero, ni comida ni nada", dijo al diario nicaragüense una de las afectadas.

El grupo de cubanos se presentó la mañana del viernes en la sede diplomática de Cuba a donde también acudió la policía.

Nicaragua es uno de los países que más críticas ha recibido de organizaciones internacionales por su gestión durante la pandemia.