22 cubanos esperan por un tercer país en la Base Naval de Guantánamo (VIDEO)

Más de 20 ciudadanos cubanos se hallan actualmente en el Centro de Operaciones para Migrantes, en la Base Naval de Guantánamo (MOC), a la espera de que un tercer país les conceda refugio, confirmó el gobierno estadounidense.



Tras conocer de cubanos que salieron de Cuba por mar en travesías irregulares y, luego de ser detenidos por la Guardia Costera de EEUU, fueron trasladados a la base, ubicada en la Bahía de Guantánamo, Radio Televisión Martí preguntó sobre esta situación al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS).



“Veintidós cubanos, tres haitianos y tres dominicanos se hallan actualmente en el MOC en Guantánamo”, respondió un portavoz del DHS. El oficial aclaró que el centro no tiene conexión con la operación del Departamento de Defensa que alberga a detenidos en la instalación militar.



Los 28 migrantes fueron rescatados por la Guardia Costera y, posteriormente, trasladados a la Base Naval de Guantánamo en embarcaciones del ente oficial entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022.



“La Guardia Costera de EEUU transporta a Guantánamo a aquellos extranjeros detenidos en aguas de la región del Caribe y que, al ser entrevistados en el mar por especialistas en protección y chequeo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), manifiestan temor creíble de persecución o tortura si son regresados a su país de origen, de salida o en su último lugar de residencia,” explicó el responsable gubernamental.



Asimismo, recordó que, como política, EEUU protege a los migrantes detenidos en el mar para que no sean regresados a un país donde temen a la persecución o donde es más probable que sean torturados.



USCIS define como temor creíble la "posibilidad significativa" de demostrar persecución en contra, y que, si se regresa al país, pueda ser torturado o perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, membresía en un grupo social particular u opinión política.



“Esta política se rige por órdenes ejecutivas y directivas presidenciales existentes, incluidas las Órdenes Ejecutivas 12807 y 13276. y la Directiva Presidencial 9”, acotó.



El portavoz indicó que, tras ser entrevistados, USCIS determinó que los migrantes expresaron temor fundado de persecución o tortura si eran repatriados. Aclaró, además, que los extranjeros no están detenidos y pueden solicitar su regreso a sus respectivos países cuando lo deseen.



“El Departamento de Estado prevé la custodia y el cuidado de los migrantes en el MOC hasta el momento de su reasentamiento en un tercer país”, dijo el portavoz.



La Cancillería no respondió a la consulta enviada por Radio Televisión Martí.

La línea fronteriza entre Guantánamo y la base naval está delimitada por una cerca triple de alambre de púas y otra de peerles de dos metros de alto.



Así y todo, en el año fiscal 2021, tres cubanos saltaron la valla e ingresaron a la instalación militar y tuvieron oportunidad de entrevista para miedo creíble, según la información suministrada por el DHS.



Un reportaje de la BBC sobre el tema da cuenta que, desde 1996, 445 personas han sido reubicadas en terceros países a través del Centro de Operaciones de Migración en Guantánamo. La gran mayoría han sido cubanos, de acuerdo con la información que el medio oficial británico adjudica a la Cancillería estadounidense.



¿Dónde está Yeilis Torres, la activista agredida por Humberto López?



Radio Televisión Martí confirmó que la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yeilis Torres, está en Guantánamo desde hace seis meses. Salió de Cuba, por Baracoa, Mayabeque, en una embarcación de fabricación casera con otros siete compatriotas, el 12 de mayo último.



La travesía quedó trunca cuando una embarcación de la Guardia Costera de EEUU (USCG) detuvo al grupo. Entonces surgieron temores y comentarios en las redes sociales de que la opositora sería deportada.

Fue la oficina de la congresista María Elvira Salazar la que confirmó que, en efecto, Torres estaba a bordo de una embarcación de la USCG.



Luego de dos entrevistas por teleconferencia a bordo de la embarcación, la activista fue trasladada a Guantánamo. Sus compañeros de viaje fueron repatriados.



“Permanece en un limbo migratorio”, dijo a Radio Televisión Martí Pavel Pérez, su esposo, que vive en la ciudad de West Palm Beach, a unos 140 kilómetros al norte de Miami.



El viernes, 18 de noviembre, Radio Televisión Martí captó y divulgó en exclusiva las primeras imágenes de Torres desde la base en una videollamada a su esposo, el mismo día que ella cumplía 35 años.



“Me he pasado el día llorando”, dijo la activista mientras su esposo le mostraba un muñeco de peluche y un bombón de chocolate como regalo en la distancia.



La activista fue detenida el 11 de mayo de 2021 por transmitir en Facebook, en directo, el momento en que el vocero del régimen cubano Humberto López salía de la casa de una supuesta amante.



López la agredió para arrebatarle su teléfono celular e impedir que grabara. La integrante de la UNPACU fue detenida y enviada a la Prisión de Mujeres de Occidente, en el Guatao, donde permaneció detenida, sin juicio, durante 10 meses y medio.



“En la base, el reglamento disciplinario es riguroso. Tienen restricciones a la libre movilidad, carecen de acceso a internet y deben ir con escolta a la playa más cercana”, dijo su esposo.



Según Pérez, de acuerdo a la información que le ha llegado mediante un cubano que tras varios meses en Guantánamo ha sido reubicado en Chicago por problemas de salud, los hombres no pueden mezclarse con las mujeres, tienen derecho a tres llamadas a la semana de cinco minutos de duración delante de un custodio y no se les permite recibir dinero. Tampoco pueden hablar con la prensa.



Radio Televisión Martí intentó entrevistar a la activista mediante una triple conexión telefónica con la asistencia de su esposo y, nada más hizo saludar, la llamada se cortó.



“Estuvo una semana encerrada como castigo por hacer el intento”, lamentó Pérez.

Otro dato que compartió el joven es que a cada migrante se le ha entregado una bicicleta para el movimiento limitado dentro del área cercada donde viven y para ir a la costa, siempre seguidos por vehículos del personal de seguridad.



Una fuente de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados confirmó a Radio Televisión Martí que no está implicada en este programa, y que es la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la entidad designada para tramitar con distintos países el destino de los migrantes.



Diego Pérez, funcionario de la OIM para las Américas, no respondió a un correo electrónico enviado por este medio informativo.



Se conoce que Australia es uno de los países que ha acogido a cubanos que han pasado por la Base Naval de Guantánamo.



En semanas recientes, tres familias cubanas, unas 12 personas en total, que estuvieron más de cinco años en Trinidad y Tobago, llegaron a Brisbane y Perth, Australia, como parte del programada de reasentamiento de refugiados de ACNUR.

En 2018, 17 de 24 balseros que en mayo del año anterior llegaron a un faro del sur de Florida y se encontraban en la base de Guantánamo, arribaron a la ciudad australiana de Brisbane, Queensland.