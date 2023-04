Cubanos escarbando en basureros “Nos morimos de hambre si no hacemos esto” (VIDEO)

La madre de la presa política Sulmira Martínez Pérez habló este viernes, pocas horas después de que la joven influencer fuese expuesta en la televisión estatal cubana declarando una supuesta auto-confesión.

“A mi hija en Villa Marista le pusieron un papel para que leyera todo, todo, todo lo que tenía que decir. Hasta inclusive la engañaron, le dijeron que si decía todo eso la iban a soltar”, contó en exclusiva para el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) Norma Pérez, tras visitar a su hija en la cárcel de mujeres del Guatao.

"Ella hizo dos entrevistas. La primera fue esta que publicaron. Y la segunda fue la que ella hizo normal, la verdadera fue esa", aseveró la madre de la internauta Salem Cuba Censura.

"Fíjense que cuando ponen el video, no sé si todo el mundo se dio cuenta, para que vean que todo es un descaro y una mentira... cuando ella empezó a hablar de que la plataforma... hay una parte que le quitan la cara y le ponen los carteles, como para que siga leyendo, le dé tiempo a leer y después vuelva a seguir hablando... Yo me di cuenta", afirmó.

La madre expresó su dolor e indignación frente a lo que han hecho con su hija de 21 años de edad.

"Tiene un abogado y no llamaron al abogado para que estuviese con ella allí. No me pidieron mi consentimiento como madre, porque tienen que pedírmelo, porque yo soy familiar y soy madre de ella. La parí, yo la parí. Y, cualquier cosa que vayan a hacer con ella, tienen que pedir mi consentimiento, porque ella es primaria en esto y no sabe nada. Mi consentimiento, y no lo pidieron".

En el programa oficial Razones de Cuba Martínez Pérez fue acusada de generar "contenidos nocivos y engañosos en los espacios digitales".

En el interrogatorio filmado se le escucha decir a la joven: "Facebook es una plataforma en la que tú te puedes hacer notar bastante rápido por cualquier cosa. Siempre quise sobresalir entre los demás, pero bueno, no sabía cómo. Decidí abrirme una cuenta en contra del proceso revolucionario con el nombre de Salem Cuba Censura. Me la creé por dinero, porque me hacía falta el dinero", dijo.

Sin embargo, Pérez negó que su hija o ella reciban dinero de activistas en el exilio.

"Soy prácticamente una muerta de hambre, no tengo lujos, no tengo nada... Si me estuviesen pagando como dijeron ellos, tuviese mi casa por encima, y vivo muy normal y muy corriente", argumentó la mujer.

Pérez contó que las autoridades cubanas la amenazaron con encarcelarla junto a su hija si sigue hablando sobre su caso.

"A mí no me importa, yo hablo de mi hija. A mí la política no me importa. Pero de mi hija voy a hablar todo lo que me dé la gana. Porque los datos yo los pago muy caros a ETECSA para poder hablar y hablar lo que me dé la gana", aseveró la madre.

"Yo no tengo miedo, yo respeto, pero no tengo miedo... y si se trata de mi hija, voy hasta las últimas consecuencias y hasta donde tenga que ir, porque esa es mi hija", sostuvo.

Sulmira está siendo acusada por el supuesto delito de “instigación a delinquir” después que escribiera en #salemcubacensura: "Para los que dicen que el que empuja no se da golpes: Estoy planeando una manifestación, es pa' la calle, no detrás de una pantalla".

Su madre ha mantenido que es un derecho expresarse y pensar diferente a otros.