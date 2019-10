Cubanos en el filo del Muro de Berlín: así vivieron la caída (VIDEO)

Un cineasta cubanoamericano atrapó en un documental el momento de la caída del muro de Berlín desde la perspectiva de los cubanos que residían entonces en esa ciudad alemana partida en dos por una muralla de ladrillos con soldados apostados de cada lado.

“La mayoría de los personajes de mi documental son cubanos que vivieron experiencias traumáticas cuando en 1989, estando ellos en Alemania, de pronto cae el Muro de Berlín y entonces sus vidas cambian para siempre. De eso y de otras cosas trata la película”, dijo a Radio Televisión Martí el cineasta cubanoamericano Ricardo Bacallao, guionista y director del documental Cubans at the Edge of the Berlin Wall (Cubanos en el filo del Muro de Berlín), exhibido este martes en el Instituto de Investigaciones Cubanas (CRI) de la Universidad Internacional de la Florida.

Los filmes de Bacallao, quien reside desde hace más de una década entre Berlín y New York, se enfocan en asuntos relacionados con temas culturales, históricos y religiosos de Cuba y sus diásporas, la música y las artes de la isla, la marginalidad, conflictos raciales y sociopolíticos. Sus documentos cinematográficos son una especie de mapa que registra la vida de los cubanos en Europa y Estados Unidos.

“Los 4 cubanos que protagonizan Cubanos en el filo del Muro de Berlín, me sirven como reflejo de una parte de nuestra diáspora, en un sitio muy especial por las diferencias culturales y del idioma, y que al mismo tiempo era antes de 1989 una sociedad que tenía que ver muchísimo con la cubana, pues estaban bajo un régimen totalitario, y de hecho el alemán oriental, donde se impuso el comunismo por varias décadas, aún tiene que ver con nosotros”, manifestó Bacallao, quien se graduó como director en la Facultad de Medios Audiovisuales del Instituto Superior de Arte, en La Habana, y luego realizó una maestría en Producción Cinematográfica en la sede de New York University (NYU) en Singapur.

En Cubans at the Edge of the Berlin Wall, participan varios exiliados cubanos en Alemania: el escritor Amir Valle, el traductor Jorge Luis Vázquez, la pintora Teresa Casanueva y el músico Ricardo Moreno, todos residentes en la capital alemana.

“Todos vivían en la Alemania comunista. Y al caer el muro deciden no retornar a la isla. Sus historias son todas diferentes y a la vez están marcadas por el hecho de quedarse allí, en libertad, y empezar a acostumbrarse a otros valores, a vivir en democracia, sin miedo, aunque aún después de tanto tiempo en algunos de ellos todavía podemos percibir huellas del miedo con que se vive en Cuba”, expresó el cineasta, quien desde de salida de Cuba en el 2003 ha vivido en Alemania, España, Singapur y EEUU, y tiene un premio Emmy en su haber.

El filme resalta el testimonio de Jorge Luis Vázquez, a quien los servicios de la inteligencia cubana intentaron reclutar como espía en la Alemania comunista. El cubano, según narra en la película, no quiso aceptar ser informante y, en medio de la Guerra Fría, se puso en contacto con funcionarios estadounidenses e intentó escapar a Alemania occidental, pero fue atrapado por la Stasi (Seguridad del Estado de la Alemania comunista). Luego de estar preso fue trasladado a Cuba, donde terminó condenado a prisión domiciliar. Luego de 1989 se casó con la novia que había dejado en Alemania, con la que tenía un hijo, y pudo regresar a la Alemania unificada. Desde hace años trabaja en el museo que antes era la prisión de la Stasi, donde él mismo sufriera las crueles prácticas e interrogatorios de los agentes de la RDA.

En la filmografía de Ricardo Bacallao destacan además: Mondongo cubano (cortometraje de ficción donde un león del Circo Nacional termina en una casa en medio del llamado “periodo especial”), The Uncle's Request (largometraje de ficción que narra cómo un verdugo de la dictadura cubana es perseguido cuando una de sus víctimas le reconoce en Manhattan), Bahía de Cochinos, nuestra perspectiva (documental que indaga en la historia de la Brigada de Asalto 2506, sobre la fallida invasión de cubanos exiliados en 1961), Short Radiography of Hip Hop in Cuba (documental citado en varios libros sobre el movimiento de hip hop cubano), The Maji-Maji Readings (documental sobre problemáticas raciales en Alemania a partir de una obra teatral) y una serie sobre música cubana en Berlín, con estrellas como el compositor Rafael Martínez y el flautista Justo Pérez, quien falleció en 2017.

Cubans at the Edge of the Berlin Wall (Cubanos en el filo del Muro de Berlín) se estrenó en Alemania y se exhibe en EEUU. El filme se ha proyectado en New Jersey, New York, Miami y próximamente su realizador lo presentará en Connecticut y Cincinnati.