Cubanoamericana residente en Miami cumple 105 años

Hoy es el cumpleaños número 105 de Angeles Rial, una cubanoamericana que reside en Estados Unidos desde hace 40 años.

Angeles goza de un perfecto estado de salud, y no consume ningún medicamento como lo indica su sobrino nieto Luis Rodríguez: "ella no toma ninguna pastilla y no necesita de apoyo para caminar, de pronto es así de vital porque nunca se casó y tampoco tuvo hijos".

Photo Gallery: Cubanoamericana Angeles Rial, residente en Miami, cumple 105 años

Al parecer esta familia disfruta de su longevidad pues su abuela murió a los 110 años, Angeles es la única con vida de sus 13 hermanos.

Asiste a la Iglesia Episcopal Espíritu Santo y participa activamente en el coro todos los domingos.

El director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado, visitó el Day Care Center para celebrar su cumpleaños ya que en oportunidades pasadas durante su administración como Alcalde de la ciudad de Miami, y ahora, como director le prometió asistir a cada cumpleaños.

Angeles se mostró muy feliz con la visita de Tomás Regalado, cantó y hasta dirigió unas palabras a todos sus compañeros del centro.