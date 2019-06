Los nueve récords mundiales de este cubano en un libro

El campeón del mundo de caza submarina y multirecordista mundial de freediving -o inmersión libre-, Jorge Mario García, es un cubano afincado en Miami, quien luego de más de medio siglo de experiencias en el mar, ha decidido relatar un conjunto de eventos que le han marcado en su vida, en un libro titulado de Profundamente, mi vida.

“Cuento cosas que me han sucedido en mi vida en general, no sólo en el mar, sino sobre todo fuera del agua, que es donde más tiempo he estado. Soy inversionista y pescador submarino. Aunque intento ser un pez soy humano”, dijo, con el humor que le define y que desborda en el libro.

En el programa de Radio y Televisión Martí, Karen a las 8, conducido por la periodista Karen Caballero, García narró algunas de las anécdotas en que se basa Profundamente, mi vida.

El buceo libre es un deporte extremo, con diferentes categorías que han ido aumentando con el paso del tiempo, cuya clave es el dominio de la apnea, la suspensión voluntaria de la respiración bajo el agua, descendiendo a las profundidades y nadando largas distancias.

A partir de 1989, García implantó 9 récords mundiales de inmersión en apnea.

“Siempre he querido compartir mis conocimientos y experiencias. Por eso escribí Profundamente, mi vida”, que el pasado domingo salió a la venta en Amazon.

“Te confieso que yo nunca había escrito nada. Qué lástima que escribir sea tan estático porque la verdad es que he descubierto que me encanta, le he cogido el gusto de una manera increíble”, tanto así que ya está preparando un segundo volumen de sus memorias, “con historias que no conté en el primero”, adelantó.

“Yo creo que he tenido una vida bastante intensa. Soy de la idea de que siempre se aprende, de todo se aprende si uno quiere, y como he tenido la suerte de experimentar muchas vivencias, he contado aquí una buena parte. Unas veces en serio, otras en jarana, unas llorando y otras riendo, el lector puede sacar algún provecho de estas 35 historias que contiene el libro”, manifestó.

En la contraportada, el galerista Juan Sarracino, ha escrito lo siguiente: “Haciendo un cálculo conservador, diría que el autor de este libro, Jorge Mario García, ha pasado bajo el agua más de 2 años y medio sin respirar”.

“La verdad es que he estado bastante tiempo sin respirar. Pero aquí estoy, feliz de la vida, y gustoso de poder seguir haciéndolo”, expresó.

Luego de conquistar numerosos premios, García fundó en Miami la empresa Miami Blue Diving, con la cual se dedica a realizar excursiones marinas y enseñar caza submarina, actividades que antes había desarrollado en más de una docena de países, como Italia, España, Egipto, México, entre otros.

Con este volumen de breves relatos y hallazgos, García, quien sufrió un infarto mientras pescaba submarino y fue inmediatamente operado a corazón abierto, asegura que intenta “compartir conceptos de la vida toda, más allá del mar”.

Aunque García recalca que se trata de “un libro para un público general, no para amantes de la pesca y el freediving como pudiera creerse”, precisa que Profundamente, mi vida, está especialmente dedicado “a todos a todos los que en un momento creen que perdieron la fe y las fuerzas para seguir luchando”.

“Y algo muy importante: me interesa mucho incentivar a la gente a tener una vida sana, a vivir con calidad de vida. A esta altura de mi vida, es una de las cosas me más me motiva, y por eso también publiqué en este libro”, concluyó.