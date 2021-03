Cubano que publicó video de disturbios en Santiago de Cuba tras violación de una niña, condenado a 5 años de cárcel

"Íbamos ahí. Iba sonando la canción. La gente nos miraban asombrados como diciendo ¡Wow!", así describe el periodista independiente Esteban Rodríguez el momento en que desde el carro de la policía en que lo llevaban detenido se escuchó el tema "Patria y Vida".

Las autoridades cubanas lo arrestaron y multaron este miércoles por escuchar la canción de Yotuel Romero, el dúo Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky mientras caminaba por calles, de La Habana Vieja.



“En el día de ayer me detuvieron en la vía pública porque yo quise hacer un experimento social, ya que llevan días ellos haciéndole actos de repudio a Yeilis Torres a Osmani Pardo por simplemente escuchar “Patria y Vida” yo quería ver si era tan así como dicen ellos que estos actos son espontáneos y demostrarlo en público y que esto no era de esta forma", relató Rodríguez a Radio Televisión Martí.

"Salí con la bocina, con el tema “Patria y Vida” caminando por las calles de La Habana Vieja donde yo vivo. Luego de pasar por varias calles y ver que no había reacción por parte del pueblo, al contrario, las personas me apoyaban. Cuando llegué a las calles Habana y Muralla, dos policías me piden carnet entidad, les doy mi documentación, me piden que quitara la música y les pregunto por qué voy a quitar la música, si no estoy haciendo nada ilegal, incluso estas bocinas las vende el Estado en las tiendas, si las venden es para que tú las uses en la calle por supuesto. Entonces ellos me llevaron hasta la esquina y en la esquina continúo escuchando la música. Me pidieron apagarlo y no lo apagué. Llamaron a la patrulla. La patrulla vino y el patrullero me pide nuevamente que apague la música y les dije que yo no sabía apagar el equipo. Me monté dentro de la patrulla con el tema “Patria y Vida” bien alto en la parte de atrás de la patrulla", recuerda el activista quien estuvo entre el grupo de huelguistas de San Isidro.

Rodríguez denunció que fue trasladado a la Unidad de Cuba y Chacón donde un oficial de la seguridad el estado le rompió la bocina.

"Me pusieron una multa de 30 pesos el escándalo público y estuve allá alrededor de como 3 o 4 horas", declaró.

Rodríguez, quien está protegido por una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, había sido detenido el sábado en la unidad policial de Zanja, en Centro Habana, luego de que en una directa en Facebook agradeció, en nombre de los cubanos que buscan un cambio en la isla, a los activistas y artistas que participaron el viernes en un foro del Parlamento Europeo para exponer los atropellos a los derechos humanos en Cuba.