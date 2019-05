Cubano Joahnys Argilagos combatirá por primera vez en Miami

“Cualquier tiempo pasado fue mejor”, ¿se acuerdan ustedes de esa famosa frase del poeta español Jorge Manrique? No acostumbro a comenzar mis artículos con poesía o con frases célebres, pero en esta ocasión hay que hacerlo.

Por segundo año consecutivo el FC Barcelona desperdició una ventaja de 3 goles en la Champions y resultó eliminado de la manera más improbable e impredecible que se puedan imaginar. Y por eso, el piloto del club catalán, el español Ernesto Valverde, probablemente lleva 2 años pensando y repasando la famosa poesía de Jorge Manrique.



Claro que Valverde tiene otras cosas importantes en las que pensar, como por ejemplo si será despedido por el club después de 2 humillantes eliminaciones en la Champions.



El miércoles, 7 de mayo, el Liverpool de Inglaterra vino de atrás, anotó 4 goles y eliminó al Barcelona en las semifinales de la Liga Europea de Campeones tras haber perdido el partido de ida 3 por cero en España la semana anterior.

En abril del 2018, le ocurrió exactamente lo mismo al Barcelona cuando desperdicio otra ventaja de 3 goles y perdió el encuentro de vuelta contra la Roma en Italia 3 por cero y resultó eliminado en los cuartos de final de la Champions League tras haber ganado el partido de ida 4x1 una semana antes en España.

Ambos fracasos catalanes son, por supuesto, acogidos con beneplácito por la mayoría de los españoles, especialmente por los aficionados del Real Madrid.

Recuerden que a este nivel está en juego mucho más que un simple torneo de fútbol. La Liga Europea de Campeones es el torneo más importante y mejor pagado del planeta a nivel de clubes y ambas prematuras eliminaciones del Barcelona en los últimos 2 años, además de dolorosas, le han costado al club, fácilmente, 100 millones de euros. Oyeron bien, 100 millones de euros, y si estoy errando, estoy errando por el lado conservador.

Peor todavía, el Barcelona ya se veía ganando la final de la Champions el primero de junio nada más y nada menos que en Madrid, pues ahí es justamente donde se va a jugar la final, en el Wanda Metropolitano, feudo del Atlético de Madrid y en la “capital del estado opresor” como he escuchado a muchos catalanes separatistas calificando a Madrid.



Por eso es que éste servidor prefiere no mezclar la política con el deporte. No habrá conquista catalana en Madrid los primeros de junio como muchos soñaban. Y para el Barcelona y sus aficionados les tengo una recomendación: más fútbol y menos política.

Nosotros los que les brindamos 120 minutos diarios de su programa deportivo AL DURO Y SIN GUANTES, estimamos que el FC Barcelona es el segundo equipo de balompié favorito en Cuba después del Real Madrid. Es más, entre la juventud el Barca es aún más popular que los Yanquis o los Dodgers de la MLB.

Los “terremotos” futbolísticos que experimentó el Barcelona 2 años consecutivos en la Liga Europea de Campeones no tiene precedentes en toda la historia de la competencia pues no hay otro club que haya desperdiciado dos ventajas de 3+ goles dos años consecutivos en la ronda del “nocaut”. Con razón los fans del Barcelona deben de estar pensando “Cualquier tiempo pasado fue mejor” porque en realidad, lo fue.

Irónicamente el director técnico Ernesto Valverde le había dado la jornada libre a los titulares de su equipo durante el fin de semana en la liga doméstica para que descansaran antes del partido contra el Liverpool el 7 de mayo, algo parecido había hecho contra la Roma el año pasado, Para que sus muchachos estuvieran “fresquitos como una lechuga” pues ya ven que de nada sirvió.

Le queda como gran consuelo al FC Barcelona haber ganado la liga española por cuarta vez en 5 años. Pero no me canso de decirlo: no hay club en Europa que no cambie varios trofeos domésticos por una champions. El Barcelona NO ha ganado la liga europea de campeones en más 4 años y Leo Messi ya se está poniendo viejito y seguro que él también está pensando “cualquier tiempo pasado fue mejor.”

