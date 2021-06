Cubano David Morrell "está que corta" y enfocado en la victoria

El invicto cubano David Osvary Morrell está que corta. Este domingo 27 de junio peleará por segunda vez en su corta carrera profesional en su segunda ciudad, después de Santa Clara: Minneapolis.



Minnesota, el estado del ex pelotero pinareño Tony Oliva, será sede del pleito entre Morrell, actual campeón en las 168 libras (peso súper mediano) de la Asociación Mundial de Boxeo y el experimentado mexicano Mario Abel Cázares.



Morrell (4-0-3 KO) conversó con Martí Noticias vía telefónica desde Minneapolis, y señaló que entrenó fuerte, con excelentes sparrings, para llegar listo a este pelea.



“Ya estoy en el peso corporal, así que por esa parte no tengo preocupación. Es sólo esperar por el pesaje este sábado 26 y listo para subir al ring el domingo (27)”, señaló el fuerte pagador de Villa Clara.



“Solo estoy enfocado en lograr una gran victoria ante Cázares. Se que es combativo, pero haré mi pelea", expresó el ex campeón mundial juvenil amateur en el peso semi completo (81 kilogramos).



Morrell irá ante un rival que tira muchos golpes. Cázares, invicto en 12 pleitos, con 5 KO, logró su mayor éxito profesional con una victoria en septiembre del 2020 ante el también mexicano Julio César Chávez, en pelea realizada en Tijuana.



Con una experiencia profesional de 7 años en el ring, el púgil de Culiacán, en Sinaloa, no va a ser un peleador nada fácil para Morrell.



David Osvary debutó a nivel profesional en agosto del 2019, en Minneapolis, con un triunfo por KO en el mismo primer asalto ante el desaparecido cubano Yendris Rodríguez.



En noviembre (2019) en Maryland dispuso por nocaut en el segundo round del estadounidense de Charlotte, en Carolina del Norte , Quinton Rankin.



Apenas en agosto del 2020, en su tercer pleito profesional, dispuso por decisión unánime en 12 rounds del guyanés Lennox Allen para ganar el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo.



De esa forma, apenas se convirtió en el tercer púgil en toda la historia en conquistar en sólo tres peleas una faja universal.



Su último combate fue en diciembre pasado en Los Ángeles, California, tras derrotar por KO en el tercer asalto al estadounidense Mike Gavronski.



Tras esa pelea, la Asociación Mundial de Boxeo decidió otorgarle el título absoluto de las 168 libras al villaclareño.



El pleito Morrell vs Cázares de este domingo 27 de junio será transmitido en vivo a Estados Unidos y otros países a través del canal de televisión FOX Deportes como parte del cartel de 10 peleas que organizará FOX-PBC Fight Night a partir de las 9 pm (hora de Cuba).



El programa “Deportes con los Grandes”, que se transmite a través de Radio Martí de lunes a viernes a las 10.30 AM, tendrá de invitado especial el martes 29 de junio al cubano David Osvary Morrell. No se lo pierdan.